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برنامه امتحانات نهایی ۱۴۰۵

برنامه امتحانات نهایی ۱۴۰۵
کد خبر : 1803375
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مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای با تاکید بر عدم تغییر زمان‌بندی امتحانات نهایی، اعلام کرد: امتحانات نهایی از ۲۰ تیر آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا،‌ در این اطلاعیه آمده است: برنامه برگزاری امتحانات نهایی بدون هیچ‌گونه تغییر به قوت خود باقی است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، بر این اساس، امتحانات نهایی پایه یازدهم دوره متوسطه از ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ و امتحانات نهایی پایه دوازدهم دوره متوسطه از۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ مطابق برنامه اعلام‌شده برگزار خواهد شد.

برنامه امتحانات نهایی ۱۴۰۵

برنامه امتحانات نهایی ۱۴۰۵

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