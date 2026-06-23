برنامه امتحانات نهایی ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا،‌ در این اطلاعیه آمده است: برنامه برگزاری امتحانات نهایی بدون هیچ‌گونه تغییر به قوت خود باقی است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، بر این اساس، امتحانات نهایی پایه یازدهم دوره متوسطه از ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ و امتحانات نهایی پایه دوازدهم دوره متوسطه از۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ مطابق برنامه اعلام‌شده برگزار خواهد شد.

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