به گزارش ایلنا، مهدی چمران در حاشیه چهارصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز شهردار تهران گزارشی از تمهیدات شهرداری برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب ارائه می‌دهد، اظهار کرد: مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایی برعهده شهرداری گذاشته شده و شهردار گزارشی از آمادگی و نیازهای شهرداری را ارائه خواهد داد.‌ جمعیت زیادی از شهرها و کشورهای مختلف در تهران حضور خواهند داشت و باید پیش بینی لازم صورت بگیرد که این مراسم با صلابت تمام برگزار شود.

وی افزود: کمک‌ها و پیش‌بینی‌ها و هماهنگی‌های مدیریت شهری برای شرایط جنگ در جلسه امروز بررسی می‌شود. ما سه مصوبه در این خصوص داشتیم و شهرداری لایحه‌ای را تهیه کرده که در شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چمران در مورد مدیریت حضور مردم در مراسم تشییع رهبر انقلاب، خاطرنشان کرد: ستاد خاصی برای این موضوع تشکیل شده و بر اساس مسئولیت‌ها وظایفی بر عهده سازمان‌ها گذاشته شده که یکی از آنها شهرداری است. حمل و نقل و بخشی از اسکان و مسائل شهری برعهده شهرداری است. ازدحام جمعیت و میزان ورود جمعیت مسئله خاصی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. باید به مردم توصیه شود که مقطع به مقطع در مسیر حضور یابند و اگر همه با هم حضور یابند ممکن است حوادث مهمی رخ دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: مسیر از تهرانپارس تا میدان آزادی پیش‌بینی شده و باید مردم این مسیر را تقسیم کنند. عملا خود مردم باید این اقدام را انجام دهند. همه عشق و علاقه دارند هرچه پرشورتر در مراسم حضور یابند و عشق به امام شهید و تنفر از دشمنان را نشان دهند. مراسم وداع به مدت دو روز در مصلی و مراسم تشییع در روز سوم برگزار خواهد شد.

وی درخصوص تشییع پیکر امام شهید در عراق، گفت: ستاد تشییع باید این موضوع را اعلام کند. ما نیز اظهار نظری کردیم؛ وظایف شهرداری مشخص است و اعلام خواهد شد.

چمران با بیان اینکه طرح حریم در شورا هنوز تصویب نشده است، یادآور شد: این طرح بسیار مهم است و نحوه ساماندهی پیش‌بینی شده است. این طرح در حال بررسی است و پس از آن در صحن شورا ارائه خواهد شد. ما با استاندار تهران صحبت کردیم و از نظر مبانی اختلافی نداشتیم. مصوبه آنها را درست قلمداد نکردیم و گفتیم اجرایی نیست و باید اصلاح شود. شورا طرح خود را ارائه خواهد داد.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد استفاده از فرصت ۶۰ روزه برای واردات واگن‌های مترو از چین تصریح کرد: این موضوع بستگی به این دارد که دولت چین بتواند واردات را انجام دهد یا خیر.

به گزارش شهر، چمران در خصوص تمدید رایگان بودن حمل و نقل عمومی هم اعلام کرد: این موضوع هنوز مشخص نیست و باید تصویب شود.

وی در مورد تشکیل پرونده برای برخی کارکنان شهرداری تهران نیز گفت: ما موضوع را به شهردار منتقل کردیم و باید بررسی شود. اگر اتفاقی افتاده باشد بررسی و نتیجه آن اعلام خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با پرداختن به موضوع پسماند خاطرنشان کرد: جمع‌آوری پسماند خشک با مجوز شهرداری و با تجهیزات مناسب صورت می‌گیرد اما جمع‌آوری غیرقانونی پسماند باید مورد برخورد جدی شهرداری مناطق صورت بگیرد.

وی در رابطه با اختلاف نظر بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی در نظارت فنی بر ساخت و سازها، اظهار کرد: این موضوع نیازی به ارسال به دیوان عدالت ندارد و وقتی مهندس ناظر گزارش ارائه می‌دهد، شهرداری باید بررسی کند و اگر گزارشات فنی بود باید به آن عمل کند. همواره این اختلافات بین شهرداری، مالکین و نظام مهندسی وجود داشته و باید تلاش شود که اختلافات کاهش یابد.

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