تمهیدات اتخاذ شده برای مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی، شهر تهران صبح امروز -سه شنبه دوم تیرماه ۱۴۰۵- همزمان با برگزاری چهارصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران جهت ارائه گزارش تمهیدات شهرداری برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در صحن علنی شورا حضور یافت.

در این راستا لطف اله فروزنده معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران در چهارصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارائه گزارش تمهیدات شهرداری تهران برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: امکانات استانها برای ورود زائرین آنها به تهران بسیج شده است.

وی افزود: ستادی در این زمینه تشکیل می شود و مدیریت امور را انجام خواهد داد. با تمام دستگاه ها و استاندار تهران جلساتی برگزار شده است و قرار بر این شد دستگاه ها ظرفیت خود را اعلام کنند اما در چارچوب مناطق پیش برود.

فروزنده با تأکید بر اینکه هماهنگی بین کمیته حمل و نقل، اسکان و خدمات شهری به عمل آمده است، یادآور شد: بیشترین ورود از غرب و جنوب تهران پیش بینی شده و از دستگاه های می خواهیم در تجهیز این مناطق با ما همکاری کنند. دستگاه های مختلف در این زمینه وارد عمل خواهند شد. با توجه به پیش بینی حضور ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر باید نهادهای مردمی در این زمینه بسیج شوند.

وی ادامه داد: تلاش ما این بود که امکانات شهرداری را در بخش های مختلف بسیج کنیم. البته استاندار تهران هم بر این تأکید داشت که همه دستگاه ها آماده خدمات رسانی به مردم در ساختمان های خود باشند. امیدواریم بتوانیم از تمام ظرفیت ها به درستی استفاده کنیم.

در ادامه معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز گفت: ما سیاست های کلی مجموعه را با همکاری ستاد کلی تشییع برنامه ریزی کردیم و توسط دفتر نشر آثار مقام معظم رهبری نهایی و اعلام شد.

محمدامین توکلی زاده با بیان اینکه ما شاهد بزرگترین رستاخیز مردمی و مقاومت ایرانیان خواهیم بود، اظهار کرد: بر اساس تقسیم کار ملی، پشتیبانی برنامه ها بر عهده دولت و اجرا، مدیریت میدان بر عهده سپاه محمد رسول الله (ص) و امنیت بر عهده قرارگاه ثارالله است. چهار حوزه اجتماعی و فرهنگی، اسکان، حمل و نقل و خدمات شهری نیز بر عهده شهرداری خواهد بود.

وی ادامه داد: این مراسم فراملی تنها با حضور و همکاری مردم قابل مدیریت است و در حال تلاش هستیم که با نظام درستی بتوانیم خدمات را به شهروندان ارائه دهیم. استقبال از استانها و شهرستان ها بسیار بالاست و تمام گروه های جهادی وارد عمل شدند و در حال عزیمت به تهران برای خدمت به مردم هستند.

به گزارش شهر، توکلی زاده همچنین تصریح کرد: این مراسم با شعار «باید برخاست» برگزار خواهد شد که طراحی تمام برنامه ها بر اساس این شعار پیش بینی شده است. مسیرها همچون مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهد بود. تمام معاونت ها، سازمان ها و شرکت ها در این زمینه مأموریت دارند و جلسات آن با ریاست شهردار تهران هر روز برگزار می شود.

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