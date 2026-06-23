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استفاده از مترو و اتوبوس تا ۱۹ تیرماه رایگان است

استفاده از مترو و اتوبوس تا ۱۹ تیرماه رایگان است
کد خبر : 1803324
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همزمان با چهارصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، دو فوریت طرح استمرار حمل و نقل عمومی رایگان تا پایان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و شانزدهمین جلسه شورا با بیان اینکه حمل و نقل عمومی رایگان تا پایان دهه اول محرم پیش بینی شده بود، اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم در دهه دوم محرم، این زمان تا پایان تدفین رهبر شهید انقلاب در مشهد تمدید شد.

وی افزود: ممکن است کسانی که به تهران مراجعه می کنند، نتوانند سریع شهر را ترک کنند؛ لذا حمل و نقل رایگان تا پایان روز ۱۹ تیرماه تمدید شد.

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