به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی، درباره وضعیت تأمین برخی دارو‌های تولید داخل که به دلیل حملات دشمن در جنگ تحمیلی سوم، یا مشکلات مربوط به مواد اولیه و مواد جانبی با اختلال در تولید مواجه شده بودند، گفت: خوشبختانه تولید و توزیع این دارو‌ها از سر گرفته شده و روند افزایش تولید و عرضه آنها در حال انجام است.

وی افزود: دارو‌هایی که به دلیل محدودیت در تأمین مواد اولیه یا مواد جانبی با مشکل مواجه شده بودند، مجدداً وارد چرخه تولید شده‌اند و اقدامات لازم برای تسریع در تأمین و توزیع آنها در حال انجام است.

رئیس سازمان غذا و دارو ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، شرایط تأمین دارو در کشور طی هفته آینده بهبود بیشتری پیدا کند.