سازمان هواشناسی اعلام کرد:
وضعیت آب و هوای کشور تا آخر هفته
سازمان هواشناسی اعلامکرد: امروز (سهشنبه) در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، گیلان و غرب مازندران ابرناکی، وزش باد، گاهی رگبار و رعد و برق رخ میدهد.
به گزارش ایلنا، فردا (چهارشنبه) با گذر موج تراز میانی از نوار شمالی کشور در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر، دامنههای جنوبی البرز واقع در تهران و سمنان، خراسان شمالی و غرب خراسان رضوی افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.
طی این دو روز در بعضی ساعات وزش باد و خیزش گردوخاک در شرق کشور بهویژه منطقه زابل ادامه خواهد داشت.
پنجشنبه نیز بهجز استانهای گیلان، مازندران و تهران، بارندگی در این مناطق بهطور متناوب رخ خواهد داد.
جمعه با گذر موج جدیدی از شمال غرب کشور، بارش در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی اردبیل و برخی نقاط گیلان و مازندران تقویت میشود. همچنین در استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز شامل زنجان، قزوین، البرز و غرب تهران نیز افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید یا خیزش گردوخاک پیش بینی میشود.
پنجشنبه و جمعه در شمال شرق و در جنوب تهران و سمنان نیز افزایش وزش باد و گردوخاک رخ میدهد. در ضمن به سبب افزایش وزش باد در مناطق مرزی استانهای کرمانشاه، ایلام و خوزستان، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و کاهش دید پیشبینی میشود.
امروز آسمان تهران صاف و از بعد از ظهر همراه با افزایش سرعت باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۳۹ و حداقل دمای آن به ۲۸ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.