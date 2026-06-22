به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش ‌و پرورش، پیش از ظهر امروز، دوشنبه یکم تیرماه در نشست صمیمی با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از نقدها و پیشنهادهای نمایندگان اظهار کرد: دغدغه‌ها و نکات مطرح‌شده را با جان و دل می‌پذیریم و تلاش می‌کنیم با استفاده از این دیدگاه‌ها مسیر تحول آموزش‌وپرورش را با قدرت بیشتری دنبال کنیم.

وی با اشاره به ضرورت تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش، گفت: نرم‌افزار حاکم بر نظام تعلیم و تربیت نیازمند تغییر است و تحول واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که این نرم‌افزار اصلاح شود.

کاظمی افزود: برای اجرای الزامات تحول بنیادین باید نقشه راه مشخصی تدوین شود و آماده‌ایم جلسات تخصصی‌تر و کارشناسی‌تری با نمایندگان مجلس برای بررسی دقیق‌تر مسائل آموزش‌وپرورش برگزار کنیم.

تشکر از حمایت مجلس و ظرفیت‌های برنامه هفتم

وزیر آموزش‌وپرورش با قدردانی از همکاری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ، گفت: ظرفیت‌های ایجادشده در برنامه هفتم پیشرفت می‌تواند کمک بزرگی برای پیشبرد اهداف این وزارتخانه باشد.

وی با اشاره به حمایت‌های اعتباری و قانونی مجلس شورای اسلامی، افزود: این حمایت‌ها فرصت‌های مهمی برای ارتقای کیفیت آموزش، توسعه زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌های تحولی ایجاد کرده است.

محفل ستاره‌ها؛ برنامه پرمخاطب کودک و نوجوان

کاظمی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی حوزه کودک و نوجوان، گفت: برنامه محفل ستاره‌ها که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راه‌اندازی شد، از برنامه‌های موفق این حوزه بوده و برخی قسمت‌های آن تا 8 میلیون بار دیده شده است.

وی افزود: این برنامه به یکی از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های کودک و نوجوان کشور تبدیل شده و نشان داد تولیدات فرهنگی مناسب می‌تواند ارتباط گسترده‌ای با نسل جدید برقرار کند.

توسعه مدارس قرآنی و تحول در فعالیت‌های دینی

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه قرآن و نماز، اظهار کرد: در نگاه به قرآن، ترویج فرهنگ قرآنی و توسعه فعالیت‌های نماز، تحول جدی در آموزش‌وپرورش شکل گرفته است.

وی گفت: برای نخستین‌بار مدارس قرآنی به معنای واقعی توسعه پیدا کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که سال گذشته 200 مدرسه قرآنی راه‌اندازی شد و امسال نیز ایجاد 500 مدرسه قرآنی جدید در دستور کار قرار دارد.

رصد آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان

کاظمی با اشاره به اقدامات آموزش‌وپرورش در حوزه آسیب‌های اجتماعی، گفت: امروز وضعیت آسیب‌های دانش‌آموزان به صورت دقیق رصد می‌شود و سامانه‌ها و برنامه‌های مختلفی برای مدیریت این حوزه طراحی شده است.

وی افزود: وضعیت آسیب‌ها از جمله موضوعات حساس، استان به استان و منطقه به منطقه بررسی شده و برای هر بخش، سیاست‌ها و برنامه‌های مشخصی تدوین شده است.

آمادگی کامل آموزش‌وپرورش برای مراسم تشییع

وزیر آموزش‌وپرورش درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، اظهار کرد: ستادهای ویژه در. چهار استان تهران، قم، سمنان و مشهد تشکیل شده و دستورالعمل ویژه‌ای برای حضور آموزش‌وپرورش تدوین شده است.

وی تأکید کرد: آموزش‌وپرورش با تمام ظرفیت و امکانات خود در این مراسم حضور خواهد داشت.

ترمیم سند تحول بنیادین در آستانه نهایی شدن

کاظمی از پایان مراحل اصلی بازنگری سند تحول بنیادین خبر داد و گفت: ترمیم این سند پس از یک فرآیند طولانی و سخت به مراحل پایانی رسیده و در روزهای آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی از تلاش‌های ستاد تعلیم و تربیت در این زمینه قدردانی کرد.

تقویت مدارس دولتی؛ راهبرد اصلی وزارت آموزش‌وپرورش

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر این‌که تقویت مدارس دولتی محور اصلی سیاست‌های این وزارتخانه است، گفت: حذف هزار مدرسه سنگی و کانکسی، ارتقای سرانه فضاهای آموزشی، بهبود تجهیزات و امکانات، اجرای طرح شهید عجمیان، ایجاد بیش از 6 هزار فضای ورزشی در دو سال گذشته و توانمندسازی معلمان از جمله اقدامات انجام‌شده در این مسیر است.

وی کاهش تنوع مدارس را یکی از راهکارهای تقویت مدارس دولتی دانست و افزود: وجود مدارس جزیره‌ای که دانش‌آموزان را از یکدیگر جدا می‌کند، باعث تضعیف مدارس دولتی شده است.

اصلاح رویکرد مدارس شاهد و هیئت امنایی

کاظمی درباره مدارس شاهد گفت: خدمت به فرزندان شاهد یک وظیفه مهم است و باید این خدمت به بهترین شکل انجام شود، اما این مدارس نباید به محلی برای پذیرش‌های خارج از چارچوب و غیرضابطه‌ای تبدیل شوند.

وی درباره مدارس هیئت امنایی نیز گفت: برای همه مدارس کشور هیئت امنای پشتیبان طراحی می‌شود تا مدیر مدرسه تمرکز اصلی خود را بر کیفیت آموزش و تربیت بگذارد.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: ظرفیت معتمدان، نخبگان، شهرداران، دهیاران، مساجد و شخصیت‌های اثرگذار اجتماعی باید در خدمت مدرسه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: مسئله اصلی، حفظ نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور و رعایت استانداردهای آموزشی است و هیچ مدرسه‌ای نباید خارج از چارچوب‌های قانونی فعالیت کند.

دانشگاه فرهنگیان؛ مسیر اصلی تأمین نیروی انسانی

وزیر آموزش‌وپرورش دانشگاه فرهنگیان را مهم‌ترین مسیر تأمین نیروی انسانی دانست و گفت: در این حوزه کوتاه نمی‌آییم و نگاه تقویتی ویژه‌ای داریم.

وی با اشاره به مدیریت جدید دانشگاه فرهنگیان افزود: فردی مسئولیت این دانشگاه را بر عهده گرفته که آموزش‌وپرورش را از نزدیک می‌شناسد، سابقه معلمی، استادی دانشگاه و مدیریت اجرایی دارد.

کاظمی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم مسیر اصلی تأمین معلم از دانشگاه فرهنگیان تقویت شود.

انتخاب مدیران مدارس با فرآیند جدید

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: مدیر، کلیدی‌ترین عنصر ایجاد تحول در فضای تعلیم و تربیت است.

وی افزود: دستورالعمل ویژه انتصاب مدیران تدوین شده، شرایط سخت‌تر شده، ثبت‌نام‌ها آغاز شده، آزمون برگزار می‌شود و ارزیابی دقیق داوطلبان انجام خواهد شد.

توضیح درباره حواشی آزمون اخیر

کاظمی درباره حواشی مطرح‌شده درباره یک آزمون گفت: آموزش‌وپرورش هیچ دخالتی در فرآیند برگزاری این آزمون نداشته است.

وی افزود: صفر تا صد برگزاری آزمون به سازمان سنجش واگذار شده و آموزش‌وپرورش تنها فضا و نیروی مورد نیاز را مانند آزمون‌های سراسری در اختیار قرار داده است.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: با وجود 516 هزار شرکت‌کننده و حدود 3300 حوزه اجرایی، اگر در هر حوزه‌ای تخلفی رخ داده باشد، بررسی و رسیدگی خواهد شد.

برنامه‌های جبرانی برای دانش‌آموزان

کاظمی از طراحی برنامه‌های جبرانی برای دانش‌آموزان خبر داد و گفت: برای جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی، کلاس‌های جبرانی یک‌ماهه برای دوره ابتدایی و متوسطه طراحی شده و پایگاه‌های ورزشی و تربیتی نیز فعال خواهند شد.

استخدام و ساماندهی نیروی انسانی

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به وضعیت جذب نیرو گفت: پس از حدود 20 تا 25 سال، سال گذشته برای نخستین‌بار مجوز استخدام گسترده دریافت شد و 20 هزار نفر جذب آموزش‌وپرورش شدند.

وی افزود: امسال نیز پیگیری برای دریافت مجوزهای جدید ادامه دارد و حل کامل مسئله نیروی انسانی نیازمند برنامه‌ریزی مستمر است.

کاظمی همچنین از همراهی نمایندگان مجلس در بهبود وضعیت معیشتی نیروهای خدماتی آموزش‌وپرورش قدردانی کرد و گفت: در این حوزه یکی از اقدامات مهم معیشتی سال‌های اخیر انجام شد.