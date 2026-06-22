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در نشست کمیسیون شوراهای مجلس صورت گرفت؛

تأکید نمایندگان به استفاده از خیرین سلامت تا ضرورت پیگیری موضوع گرانی دارو در نشست با وزیر بهداشت

تأکید نمایندگان به استفاده از خیرین سلامت تا ضرورت پیگیری موضوع گرانی دارو در نشست با وزیر بهداشت
کد خبر : 1803116
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در نشست اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با وزیر بهداشت و درمان، بر ضرورت استفاده از خیرین سلامت و پیگیری موضوع گرانی دارو تاکید شد.

به گزارش ایلنا، نشست مشترک کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونان این وزارت خانه، عصر امروز (یکم تیرماه) در محل وزارت خانه بهداشت و درمان برگزار شد.

 

در این نشست که معاونین وزارت خانه و روسای سازمان های تابعه نیز حضور داشتند، گزارشی از اقدامات این وزارت خانه در زمان جنگ رمضان و پسا جنگ توسط مسئولان این وزارت خانه ارائه شده و اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در خصوص گزارش ارائه شده پرداختند.

همچنین مهمترین دغدغه های آموزشی، بهداشتی و درمانی نمایندگان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از جمله لزوم توزیع متناسب پزشکان در مناطق مختلف کشور، ضرورت توجه بیشتر به اخلاق حرفه ای و گرانی دارو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست بر لزوم همراهی دولت و مجلس از طریق تقویت پوشش بیمه ای داروها، توسعه گردشگری سلامت به ویژه در مناطق مرزی کشور، ضرورت بهبود معیشت اعضای هیات علمی نیز توسط اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس مورد تاکید قرار گرفت.

از طرفی نیز حل مشکلات دانشجویان ایرانی متقاضی انتقال به داخل، بحث طب کار و رسیدگی به وضعیت خانه های بهداشت در شهرستان های کم برخوردار و محروم و در نهایت استفاده از ظرفیت خیرین سلامت نیز در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  

محمدصالح جوکار در این نشست نیز با تقدیر از عملکرد وزارت بهداشت و درمان در دوران جنگ تحمیلی و بعد از جنگ گفت: یکی از مشکلات موجود بحث دشواری فرآیندهای اداری در حوزه اخذ مجوزهای درمانی است، چراکه دریافت مجوز از وزارتخانه کار ساده‌ای نیست و گاهی سیستم اداری پاسخگوی افرادی که قصد دارند از مال شخصی خود در مسیر خدمت به مردم هزینه کنند، نیست.

رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد: لازم است برای تسهیل این روندها تدبیر جدی اندیشیده شود تا سرمایه‌گذاران و خیران حوزه سلامت بتوانند با سرعت و انگیزه بیشتری در این مسیر گام بردارند.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین وظیفه وزارت بهداشت و درمان بحث تامین دارو مخصوصا برای بیماران صعب العلاج است و مجلس این آمادگی را دارد که همکاری لازم را در این خصوص انجام دهد.

جوکار تاکید کرد: موضوع بازسازی مناطق بهداشتی و درمانی آسیب دیده نیز باید در دستور کار قرار گیرد و فرآیند رسیدگی به بیماران و کمبود فضای درمانی خللی ایجاد نکند.

در پایان بعد از خواسته ها و نظرات اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسای سازمان های تابعه پاسخ های لازم را ارائه کرده و در نهایت وزیر امور بهداشت و درمان نیز قول مساعد داد که موارد مطروحه در اسرع وقت پیگیری و اجرایی شود.

همچنین در ادامه این نشست وزیر بهداشت و درمان و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با توجه به گستردگی مسائل مطرح‌شده و ضرورت بررسی تخصصی‌تر  موضوعات بر برگزاری نشست‌های تکمیلی در آینده تأکید کردند. /

 

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