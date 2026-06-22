تأکید نمایندگان به استفاده از خیرین سلامت تا ضرورت پیگیری موضوع گرانی دارو در نشست با وزیر بهداشت

در این نشست که معاونین وزارت خانه و روسای سازمان های تابعه نیز حضور داشتند، گزارشی از اقدامات این وزارت خانه در زمان جنگ رمضان و پسا جنگ توسط مسئولان این وزارت خانه ارائه شده و اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در خصوص گزارش ارائه شده پرداختند.

همچنین مهمترین دغدغه های آموزشی، بهداشتی و درمانی نمایندگان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از جمله لزوم توزیع متناسب پزشکان در مناطق مختلف کشور، ضرورت توجه بیشتر به اخلاق حرفه ای و گرانی دارو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست بر لزوم همراهی دولت و مجلس از طریق تقویت پوشش بیمه ای داروها، توسعه گردشگری سلامت به ویژه در مناطق مرزی کشور، ضرورت بهبود معیشت اعضای هیات علمی نیز توسط اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس مورد تاکید قرار گرفت.

از طرفی نیز حل مشکلات دانشجویان ایرانی متقاضی انتقال به داخل، بحث طب کار و رسیدگی به وضعیت خانه های بهداشت در شهرستان های کم برخوردار و محروم و در نهایت استفاده از ظرفیت خیرین سلامت نیز در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمدصالح جوکار در این نشست نیز با تقدیر از عملکرد وزارت بهداشت و درمان در دوران جنگ تحمیلی و بعد از جنگ گفت: یکی از مشکلات موجود بحث دشواری فرآیندهای اداری در حوزه اخذ مجوزهای درمانی است، چراکه دریافت مجوز از وزارتخانه کار ساده‌ای نیست و گاهی سیستم اداری پاسخگوی افرادی که قصد دارند از مال شخصی خود در مسیر خدمت به مردم هزینه کنند، نیست.

رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد: لازم است برای تسهیل این روندها تدبیر جدی اندیشیده شود تا سرمایه‌گذاران و خیران حوزه سلامت بتوانند با سرعت و انگیزه بیشتری در این مسیر گام بردارند.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین وظیفه وزارت بهداشت و درمان بحث تامین دارو مخصوصا برای بیماران صعب العلاج است و مجلس این آمادگی را دارد که همکاری لازم را در این خصوص انجام دهد.

جوکار تاکید کرد: موضوع بازسازی مناطق بهداشتی و درمانی آسیب دیده نیز باید در دستور کار قرار گیرد و فرآیند رسیدگی به بیماران و کمبود فضای درمانی خللی ایجاد نکند.

در پایان بعد از خواسته ها و نظرات اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسای سازمان های تابعه پاسخ های لازم را ارائه کرده و در نهایت وزیر امور بهداشت و درمان نیز قول مساعد داد که موارد مطروحه در اسرع وقت پیگیری و اجرایی شود.

همچنین در ادامه این نشست وزیر بهداشت و درمان و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با توجه به گستردگی مسائل مطرح‌شده و ضرورت بررسی تخصصی‌تر موضوعات بر برگزاری نشست‌های تکمیلی در آینده تأکید کردند. /