وی افزود: در همین چارچوب، از آغاز برنامه ششم، برگزاری سومین آزمون استخدامی ویژه این گروه از ایثارگران با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه‌ریزی شده است تا ظرفیت‌های استخدامی تعیین و توانمندی‌های داوطلبان مورد سنجش قرار گیرد.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور این اقدام را گامی مهم در جهت پاسخ به مطالبات استخدامی جامعه ایثارگری دانست و خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه علاوه بر ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و ایثارگران، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای خانواده‌های معظم آنان را فراهم خواهد کرد.

نصرتی ادامه داد: جذب این افراد براساس نیازسنجی انجام شده در شهرداری‌های سراسر کشور و با رعایت کامل قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و سایر مقررات استخدامی، به‌صورت عادلانه و شفاف انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اولویت‌های جذب نیز مطابق با ضوابط و مقررات قانونی تعیین و اجرا می‌شود.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ضمن تبریک این دستاورد به خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان ادامه داد: جزئیات مربوط به فرآیند استخدام، شرایط و زمان‌بندی ثبت‌نام به متقاضیان مشمول که علاقه‌مند به اشتغال در شهرداری‌ها هستند اطلاع‌رسانی خواهد شد.