جذب ۱۹۰۰ نفر از فرزندان شهدا و جانبازان در شهرداریها
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از آزمون استخدام ۱۹۰۰ نفر از فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر در شهرداریهای سراسر کشور خبر داد و گفت: آزمون استخدامی ویژه این گروه از ایثارگران با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان اداری و استخدامی کشور برنامهریزی شده است.
به گزارش ایلنا از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مسعود نصرتی ادامه داد: در راستای اجرای قوانین حمایتی از ایثارگران معزز، برنامهریزی لازم برای جذب و بهکارگیری ۱۹۰۰ نفر از فرزندان گرانقدر شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر در شهرداریهای سراسر کشور با جدیت در حال انجام است.
وی افزود: در همین چارچوب، از آغاز برنامه ششم، برگزاری سومین آزمون استخدامی ویژه این گروه از ایثارگران با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان اداری و استخدامی کشور برنامهریزی شده است تا ظرفیتهای استخدامی تعیین و توانمندیهای داوطلبان مورد سنجش قرار گیرد.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور این اقدام را گامی مهم در جهت پاسخ به مطالبات استخدامی جامعه ایثارگری دانست و خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه علاوه بر ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و ایثارگران، زمینه ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای خانوادههای معظم آنان را فراهم خواهد کرد.
نصرتی ادامه داد: جذب این افراد براساس نیازسنجی انجام شده در شهرداریهای سراسر کشور و با رعایت کامل قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و سایر مقررات استخدامی، بهصورت عادلانه و شفاف انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اولویتهای جذب نیز مطابق با ضوابط و مقررات قانونی تعیین و اجرا میشود.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها ضمن تبریک این دستاورد به خانوادههای معظم شهدا و جانبازان ادامه داد: جزئیات مربوط به فرآیند استخدام، شرایط و زمانبندی ثبتنام به متقاضیان مشمول که علاقهمند به اشتغال در شهرداریها هستند اطلاعرسانی خواهد شد.