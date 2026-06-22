ضوابط جدید برای حفظ کیفیت داروهای استراتژیک

به گزارش ایلنا از ایفدانا، اکبر عبداللهی اصل، با اشاره به تعهدات قراردادی شرکت‌های تامین کننده و مفاد بند الف ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ضوابط جدیدی را برای حفظ کیفیت داروهای استراتژیک کشور تشریح کرد.

وی گفت: شرکت‌های تأمین‌کننده موظفند داروهای تحت پوشش را همواره با حداقل دو سوم عمر قفسه‌ای نگهداری کنند و در صورت کاهش تاریخ انقضا، بدون تاخیر نسبت به جایگزینی اقلام اقدام نمایند. مدیرکل دارو تصریح کرد: مسئولیت هرگونه خسارت ناشی از انقضای دارو یا اُفت کیفیت آن، چه در انبار تأمین‌کننده و چه در انبار شرکت‌های پخش، مستقیماً متوجه شرکت تأمین‌کننده خواهد بود. وی همچنین از شرکت‌های تامین کننده ذخایر راهبردی خواست این تمهیدات را جهت تضمین دسترسی پایدار به داروهای حیاتی و جلوگیری از اتلاف منابع ملی، به نحو مطلوب اجرا کنند.

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