اعزام ۷۱ پژوهشگر ایرانی به مراکز علمی برتر چین
برنامه مشترک «دانشمندان جوان مستعد» ایران و چین که در چارچوب همکاری معاونت علمی و وزارت علوم و فناوری چین از سال ۱۳۹۶ آغاز شده است، تاکنون زمینه اعزام ۷۱ محقق ایرانی به دانشگاهها و مراکز علمی تراز اول چین و بستر توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی میان دو کشور را فراهم کرده است.
به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، این برنامه دهساله پس از امضای یادداشت تفاهم همکاری میان دو کشور و با حمایت وزارت علوم و فناوری چین و همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری به اجرا درآمده است. در قالب این طرح، ۷۱ پژوهشگر ایرانی برای انجام فعالیتهای تحقیقاتی به مراکز علمی معتبر چین اعزام شدهاند.
بر اساس آمارهای این برنامه، بیش از نیمی از متقاضیان ایرانی در مرتبه علمی دانشیاری و بالاتر قرار داشتهاند و سایر شرکتکنندگان نیز از میان اعضای هیأت علمی، مدرسان و پژوهشگران انتخاب شدهاند. همچنین وزارت علوم و فناوری چین در طول اجرای این برنامه، ماهانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ یوآن برای حمایت از فعالیتهای پژوهشی هر محقق اختصاص داده است.
پژوهشگران ایرانی در قالب این همکاری به مؤسسات برجستهای همچون آکادمی علوم چین و دانشگاههای مطرحی از جمله تونجی، نانجینگ، جیائوتونگ شانگهای و دانشگاه کشاورزی چین اعزام شدهاند.
حوزههای علوم کشاورزی و حفاظت از گیاهان، علوم زمین و مدیریت مخاطرات طبیعی، فیزیک و اپتیک، ریاضیات و علوم رایانه، علوم و مهندسی مواد، انرژی و بیوانفورماتیک از مهمترین زمینههای علمی این برنامه به شمار میروند.