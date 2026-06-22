آغاز پیشثبتنام حج تمتع ۱۴۰۶ از دهه سوم تیر
معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، از برنامهریزی لازم برای آغاز پیشثبتنام حج تمتع ۱۴۰۶ در دهه سوم تیرماه خبر داد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت، اکبر رضایی، با اشاره به آغاز برنامهریزیهای انجام شده برای حج تمتع ۱۴۰۶ اظهار کرد: مطابق دستور رئیس سازمان حج و زیارت و همچنین بر اساس جدول زمانبندی اعلامی از سوی وزارت حج و عمره عربستان، مقدمات اجرایی و هماهنگیهای لازم برای آغاز فرآیند پیشثبتنام متقاضیان حج 1406 در حال نهایی شدن است.
وی افزود: بر اساس برنامه اولیه قرار بود مرحله پیشثبتنام از دهه نخست تیرماه آغاز شود، اما به دلیل همزمانی با برنامههای مرتبط با اربعین حسینی و نیز برگزاری مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب ، زمان آغاز این فرآیند به دهه سوم تیرماه موکول شد.
معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت تصریح کرد: جزئیات، شرایط و نحوه پیشثبتنام حج تمتع ۱۴۰۶ در زمان مقرر از طریق درگاههای رسمی سازمان حج و زیارت اطلاعرسانی خواهد شد تا متقاضیان بتوانند بر اساس برنامه اعلامی اقدامات لازم را انجام دهند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: برای حج تمتع آتی اقداماتی نظیر فراخوان کادر درمان مورد نیاز عملیات حج و همچنین منابع انسانی کارگزاری ، زودتر از موعد سنوات قبل آغاز شده است؛ لذا بدنبال این هستیم بعد از مرحله پیش ثبت نام روند احراز استطاعت جسمی متقاضیان را آغاز نماییم که این مهم نیز قبل از واریز وجه برنامه ریزی شده است.
رضایی همچنین درباره وضعیت زائرانی که در حج تمتع ۱۴۰۵ ثبتنام کرده بودند اما به هر دلیل امکان تشرف برای آنان فراهم نشد، گفت: درخواستهایی از سوی این عزیزان برای تثبیت نرخ ارز پرداختی مطرح شده است که سازمان حج و زیارت این مطالبه را بهصورت جدی در دست پیگیری دارد.
وی یادآور شد: در سال ۱۳۹۹ نیز به دلیل شیوع کرونا و لغو اعزامها، با همکاری بانک مرکزی امکان حفظ و ذخیرهسازی سهم ارزی زائران فراهم شد و امیدواریم در حج آینده نیز با مساعدت بانک مرکزی، شرایط مشابهی برای زائران اعزامنشده حج ۱۴۰۵ فراهم شود.
معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت تأکید کرد: مذاکرات و پیگیریهای لازم در این زمینه ادامه دارد و نتیجه نهایی منوط به اتخاذ تصمیم بر اساس شرایط پیشرو از سوی بانک مرکزی خواهد بود که پس از جمعبندی، به اطلاع این دسته از افراد خواهد رسید.