نوسازی نفرآباد به کجا رسید؟
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از پایان بخش عمده عملیات اجرایی در نفرآباد خبر داد و گفت: حفظ و احیای خانههای ارزشمند تاریخی، گام جدید مدیریت شهری برای هویتبخشی به این محله است.
به گزارش ایلنا، علیاصغر کمالیزاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به آخرین وضعیت پروژه نوسازی محله نفرآباد اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژهها به مراحل پایانی رسیده و بخش قابل توجهی از اقدامات پیشبینیشده به بهرهبرداری رسیده است.
کمالیزاده در تشریح روند پیشرفت طرح نوسازی نفرآباد گفت: افتتاح رسمی پروژه هنوز انجام نشده اما بخش عمده اقدامات اجرایی به سرانجام رسیده و مردم در واحدهای احداثشده ساکن شدهاند. در این محدوده معابر بازسازی شده و عملیات اجرایی حدود ۳۲ واحد مسکونی به پایان رسیده است.
وی افزود: همچنین ۶ بنای خدماتی در این محله احداث و پس از تکمیل به منطقه تحویل داده شده است.
به گزارش شهر، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از برنامه جدید این سازمان برای حفظ هویت تاریخی نفرآباد خبر داد و اظهار کرد: در این محدوده پنج خانه قدیمی و ارزشمند شناسایی شده که از ظرفیت ثبت و حفاظت برخوردار هستند. برنامهریزی کردهایم این خانهها را تملک کرده و ضمن مرمت و نوسازی، از آنها در راستای هویتبخشی و احیای بافت تاریخی و فرهنگی محله بهرهبرداری کنیم.
کمالیزاده درباره بهرهبرداری از واحدهای احداثشده نیز گفت: هر واحدی که ساخت آن به پایان میرسد، بلافاصله وارد چرخه بهرهبرداری میشود و منتظر افتتاح یکپارچه پروژهها نمیمانیم. خوشبختانه امروز نفرآباد به بافتی توانمند و جذاب برای سرمایهگذاری و سکونت تبدیل شده و استقبال شهروندان از حضور و فعالیت در این محدوده افزایش یافته است. این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.