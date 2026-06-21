نوسازی نفرآباد به کجا رسید؟

به گزارش ایلنا، علی‌اصغر کمالی‌زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌ نوسازی محله نفرآباد اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه‌ها به مراحل پایانی رسیده و بخش قابل توجهی از اقدامات پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری رسیده است.

کمالی‌زاده در تشریح روند پیشرفت طرح نوسازی نفرآباد گفت: افتتاح رسمی پروژه هنوز انجام نشده اما بخش عمده اقدامات اجرایی به سرانجام رسیده و مردم در واحدهای احداث‌شده ساکن شده‌اند. در این محدوده معابر بازسازی شده و عملیات اجرایی حدود ۳۲ واحد مسکونی به پایان رسیده است.

وی افزود: همچنین ۶ بنای خدماتی در این محله احداث و پس از تکمیل به منطقه تحویل داده شده است.

به گزارش شهر،‌ مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از برنامه جدید این سازمان برای حفظ هویت تاریخی نفرآباد خبر داد و اظهار کرد: در این محدوده پنج خانه قدیمی و ارزشمند شناسایی شده که از ظرفیت ثبت و حفاظت برخوردار هستند. برنامه‌ریزی کرده‌ایم این خانه‌ها را تملک کرده و ضمن مرمت و نوسازی، از آن‌ها در راستای هویت‌بخشی و احیای بافت تاریخی و فرهنگی محله بهره‌برداری کنیم.

کمالی‌زاده درباره بهره‌برداری از واحدهای احداث‌شده نیز گفت: هر واحدی که ساخت آن به پایان می‌رسد، بلافاصله وارد چرخه بهره‌برداری می‌شود و منتظر افتتاح یکپارچه پروژه‌ها نمی‌مانیم. خوشبختانه امروز نفرآباد به بافتی توانمند و جذاب برای سرمایه‌گذاری و سکونت تبدیل شده و استقبال شهروندان از حضور و فعالیت در این محدوده افزایش یافته است. این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

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