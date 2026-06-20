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رایزنی هلال‌احمر و سازمان ملل برای گسترش همکاری‌های آموزشی و امدادی

رایزنی هلال‌احمر و سازمان ملل برای گسترش همکاری‌های آموزشی و امدادی
کد خبر : 1802064
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رئیس جمعیت هلال‌احمر در دیدار با مشاور ارشد امور بشردوستانه سازمان ملل متحد و رئیس دفتر منطقه‌ای غرب و مرکز آفریقا (اوچا) و هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران، بر آمادگی کامل این جمعیت برای توسعه همکاری‌های مشترک با نهادهای بین‌المللی، انتقال تجربیات امدادی و استقرار دفتر هماهنگی منطقه‌ای تأکید کرد و خواستار راه‌اندازی مرکز آموزشی تخصصی بشردوستانه با محوریت هلال‌احمر ایران در غرب آسیا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، چارلز برنیمولین، مشاور ارشد امور بشردوستانه در سازمان ملل متحد و رئیس دفتر منطقه‌ای غرب و مرکز آفریقا (اوچا)، به همراه کریستین وی گاند، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران، صبح امروز به دعوت رئیس جمعیت هلال‌احمر در ساختمان صلح این جمعیت حضور یافته و با دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، و راضیه عالیشوندی، معاون امور بین‌الملل و بشردوستانه، دیدار و گفت‌وگو کردند.

دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، در این دیدار با تشریح توانمندی‌های گسترده هلال‌احمر، گفت: بیش از 110 هزار نیروی تخصصی و آموزش‌دیده در بخش‌های مختلف امدادی در اختیار داریم و 6 میلیون جوان و داوطلب نیز در قالب برنامه‌های مختلف با جمعیت هلال‌احمر همکاری می‌کنند.

وی افزود: سازمان امداد و نجات جمعیت در حوادث جاده‌ای، کوهستانی، ساحلی و انواع سوانح و بلایای طبیعی، حضوری فعال و مؤثر دارد و از پشتوانه‌ای قوی در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات تخصصی برخوردار است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به برخی ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این نهاد اظهار کرد: هلال‌احمر ایران تنها جمعیت ملی است که از داوطلبان اسب‌سوار برای امدادرسانی در مناطق صعب‌العبور بهره می‌گیرد. همچنین در حوزه امداد هوایی و استفاده از پهپادها نیز اقدامات مؤثری انجام داده است.

کولیوند فعالیت‌های سازمان جوانان هلال‌احمر را از دیگر ظرفیت‌های مهم این نهاد برشمرد و گفت: این سازمان با اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اجتماعی و تربیت نوجوانان و جوانان ایفا می‌کند.

وی همچنین به فعالیت‌های سازمان داوطلبان در جذب خیرین و هدایت کمک‌های مردمی به سمت نیازمندان و آسیب‌دیدگان سوانح و بلایا اشاره کرد و افزود: معاونت آموزش و پژوهش و مؤسسه علمی ـ کاربردی هلال‌احمر نیز در توسعه آموزش‌های تخصصی و تربیت نیروهای کارآمد نقش مؤثری دارند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی این مجموعه در حوزه فناوری‌های نوین، از همکاری با 19 کشور جهان در زمینه تولید اعضای مصنوعی و هوشمند خبر داد و گفت: همچنین هلال‌احمر در حوزه تولید تجهیزات پزشکی و دارویی نیز از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است.

وی نقش معاونت امور بین‌الملل و بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر در جریان جنگ اخیر را برجسته دانست و افزود: اقدامات و پیگیری‌های این معاونت در سطح بین‌المللی مورد توجه نهادهای بشردوستانه قرار گرفته است.

کولیوند در پایان با تأکید بر آمادگی کامل جمعیت هلال‌احمر برای همکاری با دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا)، تصریح کرد: هلال‌احمر ایران آماده است در زمینه انتقال تجربیات، آموزش، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، تقویت ظرفیت‌های انسانی و حتی استقرار نیروهای هماهنگی منطقه‌ای این دفتر در ایران، همکاری‌های گسترده‌ای را با سازمان ملل متحد و دفاتر و آژانس‌های مرتبط داشته باشد.

 

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