پرداخت بیش از ۱۷.۵ همت از مطالبات مراکز طرف قرارداد
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با تشریح آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مراکز و موسسات طرف قرار داد، از پرداخت بیش از ۱۷.۵ همت در بخشهای مختلف درمانی، دارویی، بیمهای، سطح یک روستاییان، نظام ارجاع و پزشک خانواده خبر داد.
به گزارش ایلنا از سازمان بیمه سلامت ایران، محمد مهدی ناصحی با تشریح آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مراکز و موسسات طرف قرار داد این سازمان گفت: بخش قابل توجهی از مطالبات این مراکز تا سال ۱۴۰۴ تسویه شده و پرداختهای علیالحساب سال ۱۴۰۵ نیز برای فروردین و اردیبهشت در حال انجام است.
وی افزود: مطالبات مراکز دولتی دانشگاهی از محل سهم سازمان به صورت علیالحساب فروردین و اردیبهشتماه ۱۴۰۵ و به مبلغ ۸.۲ همت پرداخت شده است.
به گفته وی، همچنین مطالبات این بخش تا بخشی از تیرماه سال ۱۴۰۴ به صورت قطعی تسویه شده و پرداختهای علیالحساب نیز برای فروردین و اردیبهشت سال جاری انجام شده است.
ناصحی در تشریح وضعیت پرداخت مطالبات بخش غیردولتی دانشگاهی افزود: مطالبات داروخانهها به مبلغ ۲.۵ همت، بیمارستانها به مبلغ ۱.۴ همت و سایر موسسات طرف قرار داد به مبلغ ۱.۴ همت به صورت علیالحساب فروردین و اردیبهشتماه ۱۴۰۵ پرداخت شده است. در مجموع، پرداختی سازمان در این بخش حدود ۶ همت بوده است.
وی ادامه داد: مطالبات داروخانهها تا شهریور سال ۱۴۰۴ پرداخت و علیالحساب فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نیز واریز شده است. همچنین مطالبات بیمارستانهای غیردولتی دانشگاهی تا خرداد سال ۱۴۰۴ و مطالبات سایر موسسات طرف قرارداد تا تیر سال ۱۴۰۴ پرداخت شده و علیالحساب فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری نیز به این مراکز اختصاص یافته است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به مطالبات مراکز دیالیز گفت: مطالبات این مراکز تا شهریورماه سال ۱۴۰۴ پرداخت شده و علیالحساب فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نیز واریز شده است. همچنین مطالبات مطب پزشکان تا آبان ماه سال ۱۴۰۴ تسویه و علیالحساب فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری نیز پرداخت شده است.
وی درباره حوزه خسارت متفرقه اظهار کرد: در این بخش، پرداختی به مبلغ ۰.۶ همت انجام شده که در نتیجه آن و مطالبات این بخش تا پایان سال ۱۴۰۴ تسویه و همچنین علی الحساب فروردین ماه ۱۴۰۵ نیز پرداخت شده است.
ناصحی در ادامه به پرداختهای حوزه سطح یک روستاییان اشاره کرد و گفت: در بخش پرسنلی، پرداختی به مبلغ ۲.۳ همت به صورت علیالحساب برای فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ انجام شده و در حوزه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز ۰.۳ همت پرداخت شده است. در مجموع، پرداختی سازمان در سطح یک روستاییان حدود ۲.۷ همت بوده است.
وی افزود: در حوزه پرسنلی سطح یک روستاییان، پرداخت قطعی ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ و ۸۰ درصد سهماهه چهارم این سال انجام شده است. همچنین مطالبات کانکسهای دارویی تا اسفند ماه ۱۴۰۴ تسویه شده و در بخش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز مرحله دهم سال ۱۴۰۴ و مرحله نخست سال ۱۴۰۵ پرداخت شده است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران درباره نظام ارجاع بیمه سلامت همگانی و سایر اقشار نیز گفت: پرداختی سازمان در این بخش به مبلغ ۰.۱ همت انجام شده است. همچنین پرداخت قطعی سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ و ۸۰ درصد مطالبات تا آذرماه همان سال نیز صورت گرفته است.
ناصحی در پایان با اشاره به برنامه پزشک خانواده شهری در استانهای فارس و مازندران و شهرستانهای پایلوت اظهار کرد: حدود ۰.۱ همت در این بخش پرداخت شده است. همچنین پرداخت قطعی سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ و ۸۰ درصد مطالبات سهماهه دوم تا چهارم این سال انجام شده و علیالحساب فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نیز به مراکز مربوطه پرداخت شده است.