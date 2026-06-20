ابقای «رئیس مؤسسه ملی تحقیقات سلامت» به مدت دو سال دیگر

به گزارش وبدا، متن حکم محمدرضا ظفرقندی به این شرح است:

جناب آقای دکتر علی اکبری ساری رئیس محترم مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران

با سلام؛ خدمت به مردم عزیز کشورمان، فرصت و نعمت مغتنمی است که خداوند منان به بندگان خدوم خویش ارزانی داشته است. این فرصت در حوزه سلامت ارزش مضاعفی دارد که نتیجه آن کاهش آلام مردم و ارتقا سلامت جامعه است. در این راستا و به استناد ماده 6 اساسنامه مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد شماره 1182/11/1405 مورخ 16/03/1405 رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران به موجب این ابلاغ مجدداً به مدت دو سال به عنوان "رئیس مؤسسه مذکور" منصوب می شوید.

انتظار دارد با توجه به اهمیت تحقق شعارهای رئیس جمهور محترم در جهت اجرایی شدن سیاست-های کلی نظام سلامت و در راستای دستیابی به اهداف پیش بینی شده در ماده 3 اساسنامه مؤسسه، با بهره گیری از توان بالقوه ای که در مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور و مؤسسات تحقیقاتی و سازمان های مرتبط وجود دارد، فعالیت مؤسسه را به عنوان پشتوانه علمی و تحقیقاتی برای توسعه و تعالی سلامت کشور، اهداف برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تداوم و ارتقاء بخشیده و با توجه به ضرورت مشارکت کلیه ذینفعان داخل و خارج وزارت اهتمام لازم را در اجرای وظایف محوله بعمل آورید. امیدوارم با توکل به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.