۸ میلیارد یورو، هزینه ساخت و تجهیز خطوط چهارگانه جدید شبکه مترو تهران

پس از اتمام فرآیند ساخت ایستگاه‌های بدنه اصلی خطوط هفتگانه شبکه مترو تهران، ماموریت پیش‌روی شرکت مترو برای توسعه راه‌آهن ریلی زیرزمینی، پروژه احداث بخش‌های توسعه‌ای خطوط موجود و نیز ۴ خط جدید ۸ تا ۱۱ است تا این شبکه به اکثر مراکز جمعیتی پایتخت دسترسی پیدا کند.

به گزارش خبرنگار شهر، به موجب مصوبات بالادستی و متناظر با اسناد آخرین طرح جامع حمل و نقل ریلی پایتخت، ایجاد ۴ خط جدید مترو برای شهر تهران تکلیف شده است. این ابرپروژه شهری با توجه به افزایش هزینه های مصالح، تجهیزات و خدمات، قاعدتاً نیازمند تامین منابع هنگفت مالی است و باتوجه به ماموریت های متعدد و متنوع شهرداری تهران در امر رسیدگی به امور کلانشهر پایتخت، روش‌های جدیدی برای پشتیبانی مالی از طرح ساخت خطوط جدید مورد بررسی قرار گرفته است.

برآوردها نشان می دهد که هزینه ساخت تونل ها، ایستگاه‌ها، پایانه ها و پارکینگ های مربوط به هر خط، پست های برق، تاسیساتی از قبیل هواسازها و هواکش ها و مواردی از این قبیل، برای تکمیل و راه اندازی ۴ خط ۸ تا ۱۱ رقمی در حدود ۸ میلیارد و چهارصد میلیون یورو (به ارزش امروز کالا و خدمات) است که مبلغ قابل توجهی به شمار می‌آید.

با این اوصاف شهرداری تهران عزم خود را جزم کرده تا پروژه مذکور را در کوتاهترین زمان ممکن و البته تزریق به موقع منابع مالی به سرانجام برساند. این امر با تمهیداتی از قبیل موضوع استحصال منابع مالی از درون پروژه (توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی یا همان TOD)، تهاتر ملک و منابع غیرنقدی، فاینانس و همچنین بهره مندی از قوانینی که کاهش مصرف سوخت های فسیلی را مستحق حمایت های مالی و استفاده از بخشی از منابع دولتی می داند، صورت خواهد پذیرفت.

گفتنی است با احداث بخش های توسعه ای خطوط ۴،۲، ۶ و ۷ در کنار تکمیل و بهره برداری از خطوط ۸ تا ۱۱ عملاً تهران صاحب ۳۱۵ ایستگاه و حدود ۵۲۰ کیلومتر مسیر ریلی – تونلی خواهد شد تا مقوله توسعه حمل و نقل عمومی پاک، انبوه بر و ایمن شکل واقعی خود را پیدا کرده و سهم آن از سفرهای روزانه درون شهری به حد مطلوب ارتقاء یابد.

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