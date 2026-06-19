پس از طوفان؛ طلوع اقتدار ایران/ پیروزی ملت، آغاز عصر تازه کشور
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس با تاکید بر اینکه ملت بزرگ ایران در کمتر از یک سال، سه آوردگاه سخت را پشت سر گذاشته است، طی یادداشتی نوشت: اکنون پس از طوفان، زمان اقتدار ایران فرا رسیده است.
به گزارش ایلنا، سردار منتظرالمهدی در ادامه یادداشت آورده است:
بیشک، غرض از تحمیل آشوب جنگ به مردم شریف ایران، تضعیف اراده ملی و آسیبزدن به فرهنگ و هویت ایرانی بود؛ اما آنچه رقم خورد، چیزی جز سرافرازی ملت و ناکامی متجاوزان نبود؛
ایران نهتنها ایستاد، بلکه استوارتر از پیش، اقتدار و انسجام خود را به نمایش گذاشت.
تمدن ایران، ریشه در قرنها پایداری دارد؛ این سرزمین در گذرگاه حوادث، بارها با تهدید و تهاجم روبهرو شده، اما هر بار با اتکاء به سرمایه انسانی، ایمان، همبستگی و غیرت ملی، از آزمونها سربلند بیرون آمده است. امروز نیز همان روحیه در کالبد جامعه جاری است؛ روحیهای که اجازه نداد هیچ طوفانی پایههای هویت ایرانی را متزلزل سازد.
بیتردید، تداوم این شکوه، حاصل تصادف نیست؛ مرهون ایثار و فداکاری مردان و زنانی است که در میدانهای نبرد و در عرصه مقاومت، از جان خود گذشتند تا امنیت و عزت این مرز و بوم پایدار بماند.
ناگفته پیداست که نیروهای نظامی و انتظامی، در کنار مردم، با تقدیم شهیدان و مجروحان، نشان دادند که دفاع از ایران، یک مسئولیت همگانی و یک عهد تاریخی است.
اکنون که به برکت خون شهیدان، از فرماندهان و مدافعان امنیت تا شهروندانی که جان خویش را نثار کردند، این مرحله با پیروزی ملت ایران رو به پایان است، فصل تازهای در تاریخ این سرزمین آغاز میشود؛ فصلی سرشار از امید، پیشرفت، امنیت پایدار و شکوفایی ملی.
در ایرانِ پساجنگ، همدلی و انسجام، سرمایه اصلی ما خواهد بود. همانگونه که در روزهای دشوار کنار یکدیگر ایستادیم، در مسیر بازسازی، توسعه و ارتقای امنیت اجتماعی نیز همگام خواهیم ماند.
آیندهای روشن در افق است؛ آیندهای که در آن رفاه عمومی، آرامش اجتماعی و اقتدار ملی، عینیت بیشتری خواهد یافت.
پلیس همیشه هوشیار شما، با بهرهگیری از ظرفیتهای نوین، رویکردهای هوشمندانه و تعامل گسترده با شهروندان، همچون همیشه پاسدار امنیت و حافظ آرامش جامعه خواهد بود و با عزمی راسخ، از شکوه و اقتدار ایران عزیز صیانت خواهد کرد.