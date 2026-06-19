خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار دریایی هواشناسی برای مناطق ساحلی هرمزگان

هشدار دریایی هواشناسی برای مناطق ساحلی هرمزگان
کد خبر : 1801481
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی کشور از افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریای خلیج فارس و مناطق ساحلی و دور از ساحل استان هرمزگان طی روزهای آتی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار دریایی سطح زردرنگ از افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریای خلیج فارس و مناطق ساحلی و دور از ساحل استان هرمزگان از ظهر شنبه تا یک‌شنبه (۳۰ و ۳۱ خردادماه) خبر داده و در ادامه آورده است: فردا در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان هرمزگان، در شرق خلیج فارس و غرب تنگه هرمز و روز یکشنبه (۳۱ خردادماه) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای هرمزگان و نواحی جنوبی بوشهر، در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز، افزایش بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۲۰-۲۴ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا تا محدوده ۱/۵ متر در مناطق ساحلی و دور از ساحل (بویژه روز شنبه) پیش‌بینی می‌شود. 

براین اساس، احتمال غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در ترددهای دریایی و تردد قایق‌های صیادی، شناورهای سبک و نیمه سنگین، اختلال در تردد شناورهای مسافربری و تجاری و اختلال در فعالیت‌های فراساحلی و سکوهای نفتی وجود دارد. 

در همین راستا سازمان هواشناسی کشور نسبت به احتیاط در فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی، احتیاط در تردد شناورهای سبک و نیمه سنگین، اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم جهت فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و فعالیت‌های سکوهای نفتی و آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی توصیه کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی