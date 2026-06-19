لانهگزینی ۳۵ هزار پرنده در تالابهای بینالمللی چهارمحال و بختیاری
رئیس اداره تالابهای حفاظت محیطزیست چهارمحال و بختیاری از لانهگزینی و زادآوری ۳۵ هزار پرنده آبزی و کنارآبزی در تالابهای بینالمللی گندمان و چغاخور خبر داد.
به گزارش ایلنا، رئیس اداره تالابهای حفاظت محیطزیست چهارمحال و بختیاری گفت: امسال حدود ۳۵ هزار پرنده آبزی و کنارآبزی در تالابهای بینالمللی گندمان و چغاخور لانهگزینی و زادآوری کردهاند.
روحالله عسکری افزود: گونههایی همچون اردک بلوطی، اردک سرحنایی، حواصیل ارغوانی، کشیم بزرگ و کوچک، کشیم گردنسیاه، کفچهنوک و پرستوهای دریایی از مهمترین پرندگان لانهگزین این تالابها هستند.
وی با اشاره به مهاجرت بیش از ۳۰ گونه پرنده به تالابهای استان اظهار کرد: شرایط مناسب زیستگاهی، تنوع پوشش گیاهی و منابع غذایی غنی، تالابهای گندمان و چغاخور را به یکی از مهمترین کانونهای زادآوری پرندگان کشور تبدیل کرده است.
عسکری همچنین از ثبت نخستین مشاهده پرنده «پیت چمنزار» در استان و رویش دوباره گونه گیاهی نادر «آلاله سفید» در تالاب گندمان خبر داد.