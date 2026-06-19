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لانه‌گزینی ۳۵ هزار پرنده در تالاب‌های بین‌المللی چهارمحال و بختیاری

لانه‌گزینی ۳۵ هزار پرنده در تالاب‌های بین‌المللی چهارمحال و بختیاری
کد خبر : 1801412
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رئیس اداره تالاب‌های حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری از لانه‌گزینی و زادآوری ۳۵ هزار پرنده آبزی و کنارآبزی در تالاب‌های بین‌المللی گندمان و چغاخور خبر داد.

به گزارش ایلنا،  رئیس اداره تالاب‌های حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری گفت: امسال حدود ۳۵ هزار پرنده آبزی و کنارآبزی در تالاب‌های بین‌المللی گندمان و چغاخور لانه‌گزینی و زادآوری کرده‌اند.

روح‌الله عسکری افزود: گونه‌هایی همچون اردک بلوطی، اردک سرحنایی، حواصیل ارغوانی، کشیم بزرگ و کوچک، کشیم گردن‌سیاه، کفچه‌نوک و پرستو‌های دریایی از مهم‌ترین پرندگان لانه‌گزین این تالاب‌ها هستند.

وی با اشاره به مهاجرت بیش از ۳۰ گونه پرنده به تالاب‌های استان اظهار کرد: شرایط مناسب زیستگاهی، تنوع پوشش گیاهی و منابع غذایی غنی، تالاب‌های گندمان و چغاخور را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های زادآوری پرندگان کشور تبدیل کرده است.

عسکری همچنین از ثبت نخستین مشاهده پرنده «پیت چمن‌زار» در استان و رویش دوباره گونه گیاهی نادر «آلاله سفید» در تالاب گندمان خبر داد. 

 

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