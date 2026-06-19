اعلام نتایج سمپاد اوایل مرداد

به گزارش ایلنا، آزمون‌های ورودی پایۀ هفتم مدارس(سمپاد) و پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دورۀ دوم متوسطه سال ۱۴۰۵ امروز جمعه ۲۹ خرداد ماه جاری در ۴۷۹ حوزه اصلی آموزش و پرورش و ۲۸۳۷ حوزه فرعی مدارس در ۴۱۸ شهرستان برگزار شد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، تعداد ۵۱۶ هزار و ۲۰۸ متقاضی در آزمون‌های ورودی پایۀ هفتم مدارس(سمپاد) و پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دورۀ دوم متوسطه سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۴۲ درصد متقاضیان پایه هفتم و ۵۸ درصد متقاضیان پایه دهم هستند و درمجموع ۵۳ درصد متقاضیان زن و ۴۷ درصد مرد هستند.

نتایج نهایی آزمون‌های فوق در اوایل مرداد ماه امسال از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

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