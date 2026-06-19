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اعلام نتایج سمپاد اوایل مرداد

اعلام نتایج سمپاد اوایل مرداد
کد خبر : 1801410
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آزمون‌های ورودی پایۀ هفتم مدارس(سمپاد) و پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دورۀ دوم متوسطه نتایج نهایی در اوایل مرداد ماه امسال از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، آزمون‌های ورودی پایۀ هفتم مدارس(سمپاد) و پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دورۀ دوم متوسطه سال ۱۴۰۵ امروز جمعه ۲۹ خرداد ماه جاری در ۴۷۹ حوزه اصلی آموزش و پرورش و ۲۸۳۷ حوزه فرعی مدارس در ۴۱۸ شهرستان برگزار شد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، تعداد ۵۱۶ هزار و ۲۰۸ متقاضی در آزمون‌های ورودی پایۀ هفتم مدارس(سمپاد) و پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دورۀ دوم متوسطه سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۴۲ درصد متقاضیان پایه هفتم و ۵۸ درصد متقاضیان پایه دهم هستند و درمجموع ۵۳ درصد متقاضیان زن و ۴۷ درصد مرد هستند.

نتایج نهایی آزمون‌های فوق در اوایل مرداد ماه امسال از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

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