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آماده سازی اتوبوس‌های دو کابین جدید در تهران

آماده سازی اتوبوس‌های دو کابین جدید در تهران
کد خبر : 1801407
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ورود محموله جدید اتوبوس‌های ۱۸ متری تعداد این ناوگان به ۱۰۱ دستگاه رسید.

به گزارش ایلنا، همزمان با ورود محموله جدید اتوبوس‌های دوکابین ۱۸ متری به تهران و افزایش تعداد این ناوگان به ۱۰۱ دستگاه، مراحل فنی، تجهیزاتی و ایمنی این اتوبوس‌ها در حال انجام است.

عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، پیش از این از ورود این محموله بزرگ اتوبوس به کشور خبر داده و اعلام کرده بود که این اتوبوس‌ها به‌زودی در خطوط اتوبوسرانی پایتخت به کار گرفته می‌شوند.

به گفته محمدخانی با اضافه شدن ۵۱ دستگاه جدید، تعداد اتوبوس‌های دوکابین فعال در مسیرهای بی‌.آر.تی تهران به ۱۰۱ دستگاه خواهد رسید؛ افزایشی که می‌تواند به کاهش فاصله زمانی حرکت اتوبوس‌ها و بهبود شرایط سفر برای شهروندان کمک کند.

 

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