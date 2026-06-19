همکاری مرزبانی ایران و عراق برای اربعین
مسئولان مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در آستانه آغاز موج گسترده تردد زائران محرم و اربعین در نشستی مشترک در مرز مهران، راهکارهای ارتقای امنیت مرزها و تسهیل رفت و آمدها را بررسی کردند.
به گزارش ایلنا، فرمانده مرزبانی استان ایلام روز جمعه در نشست با فرمانده مرزبانی منطقه سوم عراق از افزایش سطح هماهنگیهای امنیتی میان ایران و عراق در آستانه اربعین حسینی خبر داد و گفت: با اجرای گشتهای مشترک و توسعه همکاریهای میدانی میان دو کشور، زمینه برای برگزاری هرچه ایمنتر و روانتر آیین بزرگ اربعین در مرز مهران فراهم میشود.
سردار علی ندرخانی اظهار کرد: همکاریهای دوجانبه میان نیروهای مرزی دو کشور در ماههای اخیر روندی رو به رشد داشته و اجرای گشتهای هماهنگ در نوار مرزی، نقش مؤثری در افزایش ضریب امنیت و کنترل بهتر مرزها ایفا کرده است.
وی با اشاره به اهمیت همافرایی مستمر میان نیروهای مرزبانی ایران و عراق افزود: حضور میدانی و گشتهای مشترک در نقاط مرزی افزون بر ارتقای سطح امنیت، موجب شتاب در تبادل اطلاعات و افزایش آمادگی عملیاتی طرفین شده است.
فرمانده مرزبانی استان ایلام اربعین حسینی را یکی از بزرگترین رویدادهای مذهبی جهان اسلام دانست و بیان کرد: مرز مهران به عنوان اصلیترین مسیر تردد زائران، نیازمند برنامهریزی دقیق و هماهنگی گسترده میان دستگاههای مسئول در دو کشور است.
سردار ندرخانی ادامه داد: در همین راستا، تفاهمنامهای مشترک میان مرزبانی ایران و عراق به امضا رسیده که بر توسعه همکاریهای امنیتی، اطلاعاتی و اجرایی در ایام اربعین تأکید دارد و زمینه را برای مدیریت بهتر تردد زائران فراهم خواهد کرد.
وی توضیح داد: هدف مشترک دو کشور تأمین امنیت پایدار در مناطق مرزی و ایجاد شرایطی مناسب برای عبور آسان، سریع و ایمن میلیونها زائر حسینی است که با همافزایی و همکاری سازنده میان طرفین با جدیت دنبال میشود.
فرمانده مرزبانی استان ایلام در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای برنامههای پیشبینیشده و استمرار همکاریهای مشترک، آیین پیادهروی اربعین امسال در فضایی امن و با کمترین چالش برای زائران برگزار شود.
مرز بینالمللی مهران واقع در ۹۰ کیلومتری جنوبغربی ایلام، به دلیل برخورداری از امنیت بالا و کوتاهی مسافت تا بغداد و شهرهای زیارتی عراق، کانون اصلی و دروازه نخست تردد زائران ایرانی به شمار میرود.
سالانه افزون بر هشت میلیون تردد در گذرگاه مرزی مهران ثبت میشود که نیمی از آن مربوط به زائران اربعینی است.