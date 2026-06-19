همکاری مرزبانی ایران و عراق برای اربعین

به گزارش ایلنا، فرمانده مرزبانی استان ایلام روز جمعه در نشست با فرمانده مرزبانی منطقه سوم عراق از افزایش سطح هماهنگی‌های امنیتی میان ایران و عراق در آستانه اربعین حسینی خبر داد و گفت: با اجرای گشت‌های مشترک و توسعه همکاری‌های میدانی میان دو کشور، زمینه برای برگزاری هرچه ایمن‌تر و روان‌تر آیین بزرگ اربعین در مرز مهران فراهم می‌شود.



سردار علی ندرخانی اظهار کرد: همکاری‌های دوجانبه میان نیروهای مرزی دو کشور در ماه‌های اخیر روندی رو به رشد داشته و اجرای گشت‌های هماهنگ در نوار مرزی، نقش مؤثری در افزایش ضریب امنیت و کنترل بهتر مرزها ایفا کرده است.

وی با اشاره به اهمیت هم‌افرایی مستمر میان نیروهای مرزبانی ایران و عراق افزود: حضور میدانی و گشت‌های مشترک در نقاط مرزی افزون بر ارتقای سطح امنیت، موجب شتاب در تبادل اطلاعات و افزایش آمادگی عملیاتی طرفین شده است.

فرمانده مرزبانی استان ایلام اربعین حسینی را یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای مذهبی جهان اسلام دانست و بیان کرد: مرز مهران به‌ عنوان اصلی‌ترین مسیر تردد زائران، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی گسترده میان دستگاه‌های مسئول در دو کشور است.

سردار ندرخانی ادامه داد: در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان مرزبانی ایران و عراق به امضا رسیده که بر توسعه همکاری‌های امنیتی، اطلاعاتی و اجرایی در ایام اربعین تأکید دارد و زمینه را برای مدیریت بهتر تردد زائران فراهم خواهد کرد.

وی توضیح داد: هدف مشترک دو کشور تأمین امنیت پایدار در مناطق مرزی و ایجاد شرایطی مناسب برای عبور آسان، سریع و ایمن میلیون‌ها زائر حسینی است که با هم‌افزایی و همکاری سازنده میان طرفین با جدیت دنبال می‌شود.

فرمانده مرزبانی استان ایلام در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و استمرار همکاری‌های مشترک، آیین پیاده‌روی اربعین امسال در فضایی امن و با کم‌ترین چالش برای زائران برگزار شود.

مرز بین‌المللی مهران واقع در ۹۰ کیلومتری جنوب‌غربی ایلام، به دلیل برخورداری از امنیت بالا و کوتاهی مسافت تا بغداد و شهرهای زیارتی عراق، کانون اصلی و دروازه نخست تردد زائران ایرانی به شمار می‌رود.

سالانه افزون بر هشت میلیون تردد در گذرگاه مرزی مهران ثبت می‌شود که نیمی از آن مربوط به زائران اربعینی است.

انتهای پیام/