اعلام اسامی ماسکهای صورت و کرمهای روشنکننده فاقد مجوز
روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از ماسکهای صورت و کرمهای روشنکننده فاقد مجوز را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از سازمان غذا و دارو، روابط عمومی این سازمان اعلام کرد: برخی از ماسکهای صورت و کرمهای سفیدکننده عرضهشده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تاییدیههای ایمنی، در فهرست فرآوردههای غیرمجاز قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، ماسک صورت (فاقد مجوز) Gold Caviar (Whitening Peel Off Mask) Kiss Beauty (Black Mask 24K Gold) Karite (Bubble Clay Mask) Aichun Beauty Fruit of the Wokali (Rice Mask) ، کرمهای روشنکننده و سفیدکننده (فاقد مجوز) Donkey Milk (Whitening Cream) Heaven Dove Ebug (Water Cream - جوانساز) Simple (Moisturizing Cream) Sadoer (Hand Cream) و پاککننده و لایهبردار (فاقد مجوز) Images (Cleaning Exfoliating Gel) Svoboda Natural (Facial Cleansing Gel) Douceur (Toner) فاقد مجوز هستند.
مصرف این محصولات به دلیل تماس مستقیم با پوست صورت و احتمال وجود هیدروکینون، استروئید یا مواد محرک، میتواند منجر به نازک شدن پوست، لکهای معکوس، سوختگی شیمیایی یا وابستگی پوستی شود و در اولویت نظارتهای سازمان غذا و دارو قرار دارد.
سازمان غذا و دارو از شهروندان خواسته است در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و دارو گزارش دهند.