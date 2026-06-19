۶ اتاق عمل جدید در بیمارستان علیبن ابیطالب(ع) رفسنجان افتتاح شد
با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش ظرفیتهای جراحی، ۶ اتاق عمل جدید در بیمارستان علیبن ابیطالب(ع) رفسنجان با حضور جمعی از مسئولان و خیران افتتاح شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، این پروژه که با همت «بنیاد خیریه موج مهربانی» به سرانجام رسید، نمونهای موفق از مشارکت نیکوکاران در توسعه زیرساختهای سلامت کشور است.
مهرداد الطافی، مدیرعامل بنیاد خیریه موج مهربانی، در مراسم افتتاح این بخش که در سالن زکریای بیمارستان برگزار شد، با اشاره به رویکرد عدالتمحور این بنیاد اظهار داشت: تلاش جوانان در این مجموعه بر این است که فاصله دسترسی به خدمات آموزشی و درمانی میان مناطق برخوردار و کمبرخوردار به حداقل برسد.
وی با یادآوری کارنامه سه ساله این بنیاد افزود: ساخت ۶۷ مدرسه، راهاندازی مراکز بهداشتی، پایگاههای اورژانس و خانههای بهداشت در ۱۳ استان کشور، بخشی از تلاشهای این مجموعه برای محرومیتزدایی بوده است.
به گفته الطافی، احداث این ۶ اتاق عمل نتیجه بازدیدهای میدانی و نیازسنجی دقیق از وضعیت بیمارستان علیبن ابیطالب(ع) بوده است که علیرغم محدودیتهای اجرایی، طی ۱۸ ماه با موفقیت تکمیل و تجهیز شد.
یادگار ماندگار دکتر انصاری در این مراسم، از نقش پررنگ زنده یاد دکتر انصاری در مسیر فعالیتهای عامالمنفعه این بنیاد یاد شد. فرزند ایشان با تأکید بر باور پدر به «اقدام و عملِ ماندگار»، صداقت و نگاه علمی را از ویژگیهای شاخص او دانست و ابراز امیدواری کرد که این پروژه بتواند بار بزرگی از دغدغههای درمانی بیماران و خانوادههای آنان در منطقه بردارد.
افتتاح این اتاقهای عمل، علاوه بر نوسازی تجهیزات بیمارستانی، ظرفیت پذیرش بیماران نیازمند به خدمات تخصصی و جراحی را در رفسنجان به میزان قابلتوجهی افزایش میدهد. این اقدام نه تنها منجر به کاهش فشار بر بخشهای موجود بیمارستان خواهد شد، بلکه دسترسی سریعتر شهروندان به خدمات حیاتی را تضمین میکند.
در پایان این مراسم، از پیمانکاران، عوامل اجرایی و خیرانی که با حمایتهای بیدریغ خود، این پروژه بزرگ درمانی را به نقطه بهرهبرداری رساندند، قدردانی شد.