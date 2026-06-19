توسعه خط ۶ مترو در دستور کار شهرداری پایتخت

به گزارش ایلنا، نعمت‌الله فرزان‌پور همچنین در تشریح آخرین وضعیت توسعه خطوط جدید متروی تهران، اظهار داشت: در خط ۱۰، عملیات اجرایی ۱۰ ایستگاه آغاز شده و پیشرفت فیزیکی این ایستگاه‌ها به‌طور میانگین در حال حاضر حدود ۱۲ درصد است.

وی ادامه داد: در خط ۸ مترو نیز دو شفت برای پیمانکار تأمین شده و هم‌اکنون در هر دو شفت عملیات اجرایی در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت متروی تهران با اشاره به تأمین تجهیزات مورد نیاز این پروژه، گفت: پیمانکار و کنسرسیومی که اجرای پروژه را بر عهده دارند، سفارش دو دستگاه TBM را ثبت کرده‌اند و نخستین دستگاه TBM نیز در شهریورماه وارد کشور خواهد شد.

فرزان‌پور درباره آخرین وضعیت خط ۹ مترو هم گفت: عملیات اجرایی این خط آغاز و شفت پروژه نیز احداث شده و نخستین دستگاه TBM در حال حاضر در شفت قرار دارد و در مرحله مونتاژ است.

وی همچنین با اشاره به روند اجرای خط ۱۱ مترو افزود: پیمانکار این پروژه مشخص شده و قرارداد آن در حال نهایی شدن است. زمین پروژه به پیمانکار تحویل داده شده، تجهیز کارگاه انجام شده و عملیات اجرایی لینک ارتباطی میان خط ۱۱ و خط ۳ مترو آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت متروی تهران ادامه داد: نخستین ایستگاه خط ۱۱، ایستگاه بیمارستان حکیم است که زمین تجهیز کارگاه آن نیز تحویل داده شده و عملیات تجهیز کارگاه در حال آغاز است. اجرای پروژه این ایستگاه نیز به‌زودی آغاز خواهد شد.

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