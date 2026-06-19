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توسعه خط ۶ مترو در دستور کار شهرداری پایتخت

توسعه خط ۶ مترو در دستور کار شهرداری پایتخت
کد خبر : 1801386
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مدیر عامل شرکت متروی تهران گفت: توسعه جنوبی خط ۶ مترو در اولویت نخست قرار دارد و مسیر دولت‌آباد تا میدان حرم حضرت شاه عبدالعظیم (ع) تا شهریورماه وارد مرحله تست گرم خواهد شد.

به گزارش ایلنا،   نعمت‌الله فرزان‌پور همچنین در تشریح آخرین وضعیت توسعه خطوط جدید متروی تهران، اظهار داشت: در خط ۱۰، عملیات اجرایی ۱۰ ایستگاه آغاز شده و پیشرفت فیزیکی این ایستگاه‌ها به‌طور میانگین در حال حاضر حدود ۱۲ درصد است.

وی ادامه داد: در خط ۸ مترو نیز دو شفت برای پیمانکار تأمین شده و هم‌اکنون در هر دو شفت عملیات اجرایی در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت متروی تهران با اشاره به تأمین تجهیزات مورد نیاز این پروژه، گفت: پیمانکار و کنسرسیومی که اجرای پروژه را بر عهده دارند، سفارش دو دستگاه TBM را ثبت کرده‌اند و نخستین دستگاه TBM نیز در شهریورماه وارد کشور خواهد شد.

فرزان‌پور درباره آخرین وضعیت خط ۹ مترو هم گفت: عملیات اجرایی این خط آغاز و شفت پروژه نیز احداث شده و نخستین دستگاه TBM در حال حاضر در شفت قرار دارد و در مرحله مونتاژ است.

وی همچنین با اشاره به روند اجرای خط ۱۱ مترو افزود: پیمانکار این پروژه مشخص شده و قرارداد آن در حال نهایی شدن است. زمین پروژه به پیمانکار تحویل داده شده، تجهیز کارگاه انجام شده و عملیات اجرایی لینک ارتباطی میان خط ۱۱ و خط ۳ مترو آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت متروی تهران ادامه داد: نخستین ایستگاه خط ۱۱، ایستگاه بیمارستان حکیم است که زمین تجهیز کارگاه آن نیز تحویل داده شده و عملیات تجهیز کارگاه در حال آغاز است. اجرای پروژه این ایستگاه نیز به‌زودی آغاز خواهد شد.

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