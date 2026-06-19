به گزارش ایلنا، حسین ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌ها و تجارب جمهوری اسلامی ایران در حوزه مدیریت بحران اظهار داشت: ایران در زمینه آمادگی، مدیریت و پاسخ به بحران‌ها از تجربیات ارزشمند و موفقی برخوردار است و آمادگی دارد این تجربیات را در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با سایر کشور‌ها به اشتراک بگذارد.

وی با تأکید بر نقش مردم در مدیریت بحران‌ها افزود: مردم ایران در حوزه تاب‌آوری اجتماعی از بهترین نمونه‌ها در سطح منطقه و حتی جهان هستند. تجربه مواجهه با انواع حوادث و بحران‌ها نشان داده است که همبستگی، مشارکت مردمی و ظرفیت‌های اجتماعی کشور از نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران در مدیریت شرایط دشوار به شمار می‌رود.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به شرایط کشور در جریان جنگ اخیر تصریح کرد: علی‌رغم شرایط خاص ناشی از جنگ، کشور در حوزه تأمین مواد غذایی، اقلام اساسی و خدمات مورد نیاز مردم با هیچ‌گونه کمبودی مواجه نشد و این موضوع بیانگر توانمندی ساختار‌های مدیریتی، ظرفیت‌های ملی و سطح بالای تاب‌آوری کشور است.

ساجدی‌نیا همچنین با اشاره به رویکرد سازمان مدیریت بحران کشور در توسعه همکاری‌های بین‌المللی گفت: ما مصمم هستیم جمهوری اسلامی ایران به یکی از مراکز و هاب‌های منطقه‌ای در حوزه آموزش‌های بین‌المللی مدیریت بحران، کاهش خطرپذیری بلایا، جست‌و‌جو و نجات و پاسخ به بحران‌ها تبدیل شود. در این مسیر، آمادگی کامل برای توسعه همکاری‌های دوجانبه با دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) را داریم.

وی افزود: سازمان مدیریت بحران کشور از افزایش تعاملات بین‌المللی، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، تبادل دانش و تجربیات تخصصی، توسعه همکاری‌ها در چارچوب استاندارد‌های بین‌المللی از جمله اینساراگ و اجرای برنامه‌های مشترک برای ارتقای ظرفیت‌های منطقه‌ای استقبال می‌کند و این همکاری‌ها را گامی مؤثر در جهت افزایش آمادگی و تاب‌آوری کشور‌ها در برابر بحران‌ها می‌داند.

خانم ویگاند نیز با اشاره به آغاز مأموریت خود به‌عنوان هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: پس از تقدیم استوارنامه خود به دکتر سیدعباس عراقچی، وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نخستین نشست کاری خود را با رئیس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار کرده است که نشان‌دهنده اهمیت همکاری با این سازمان در حوزه مدیریت بحران و امور بشردوستانه است.

وی ضمن تأکید بر ظرفیت‌ها و دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه مدیریت بحران، آمادگی نظام ملل متحد را برای توسعه همکاری‌های مشترک، انتقال دانش و تجربیات تخصصی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی و اجرای برنامه‌های مشترک در حوزه کاهش خطرپذیری بلایا و ارتقای تاب‌آوری جوامع اعلام کرد.

آقای چارلز برنی مولین، مشاور ارشد امور بشردوستانه و رئیس دفتر منطقه‌ای غرب و مرکز آفریقا در اوچا نیز در این نشست با استقبال از تجربیات و دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه مدیریت بحران و پاسخ به حوادث، اظهار داشت: ایران از ظرفیت‌ها و تجربیات ارزشمندی در زمینه آمادگی، مدیریت و پاسخ به بحران‌ها برخوردار است که می‌تواند برای بسیاری از کشور‌های منطقه و سایر کشور‌ها مفید و قابل استفاده باشد.

وی با تأکید بر اهمیت انتقال دانش و تجربیات موفق میان کشور‌ها افزود: این آمادگی در دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) وجود دارد که با بهره‌گیری از ظرفیت مدرسان و متخصصان ایرانی، زمینه انتقال این تجربیات و دانش فنی به سایر کشور‌ها فراهم شود.

برنی مولین همچنین از توسعه همکاری‌های آموزشی و تخصصی با سازمان مدیریت بحران کشور استقبال کرد و گفت: اوچا از گسترش برنامه‌های مشترک آموزشی، برگزاری دوره‌های تخصصی و بهره‌گیری از توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه آموزش، آمادگی و پاسخ به بحران‌ها حمایت می‌کند و این همکاری‌ها می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مدیریت بحران ایفا کند.

در این دیدار، موضوعاتی از جمله برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک در حوزه مدیریت بحران، توسعه همکاری‌ها در زمینه آمادگی و پاسخ به بحران‌ها، تبادل تجربیات و دانش فنی، تشکیل کارگروه مشترک همکاری میان سازمان مدیریت بحران کشور و اوچا و همچنین برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی و ارزیابی‌های مرتبط با استاندارد‌های بین‌المللی اینساراگ (INSARAG) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طرفین همچنین بر اهمیت ارتقای ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای در حوزه جست‌و‌جو و نجات شهری، توسعه آموزش‌های تخصصی، توانمندسازی نیرو‌های عملیاتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان ملل متحد در راستای افزایش آمادگی و پاسخ مؤثر به حوادث و سوانح تأکید کردند.

در پایان این نشست، دو طرف با استقبال از گسترش همکاری‌های مشترک، بر تداوم رایزنی‌ها و تشکیل کارگروه مشترک به‌منظور پیگیری برنامه‌های همکاری و تدوین نقشه راه تعاملات آینده در حوزه مدیریت بحران و امور بشردوستانه تأکید کردند.

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