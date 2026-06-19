به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز (جمعه) در برخی مناطق شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، ارتفاعات استان‌های اردبیل و مازندران، جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

همچنین امروز در برخی مناطق شرق کشور، وزش باد شدید تا بسیار شدید و در برخی نقاط خیزش گرد وخاک دور از انتظار نیست.

بر اساس این گزارش، شرق دریای عمان نیز طی پنج روز آینده مواج و متلاطم خواهد بود.

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