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آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی برگزار شد

آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی برگزار شد
کد خبر : 1801324
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رقابت بیش از نیم‌ میلیون داوطلب ورودی پایه هفتم مدارس(سمپاد) و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دوره دوم متوسطه سال ۱۴۰۵، برگزار شد.

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور تعداد ۵۱۶ هزار و ۲۰۸ متقاضی در آزمون‌های ورودی پایه هفتم مدارس(سمپاد) و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دوره دوم متوسطه سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۴۲ درصد متقاضیان پایه هفتم و ۵۸ درصد متقاضیان پایه دهم هستند و در مجموع ۵۳ درصد متقاضیان زن و ۴۷ درصد مرد هستند.

آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی در ۴۷۹ حوزه اصلی آموزش و پرورش و ۲۸۳۷ حوزه فرعی مدارس در ۴۱۸ شهرستان از ساعت ۸ صبح جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار می‌شود.

 

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