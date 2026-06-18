فراخوان واگذاری توزیع و پخش شیرخشک یارانهای اطفال برای سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶
روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: این سازمان در نظر دارد فرآیند توزیع و پخش تعداد ۳ میلیون پاکت شیرخشک رگولار یارانهای (کوپنی) جهت عرضه در داروخانهها و مراکز بهداشتی سراسر کشور را از طریق انعقاد قرارداد با شرکتهای پخش فراوردههای سلامت واجد شرایط واگذار کند.
به گزارش ایلنا، بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، شرکتهای متقاضی میبایست توانایی انبارش همزمان یک میلیون پاکت شیرخشک را به عنوان ذخیره استراتژیک سه ماهه دارا باشند. توزیع محصولات باید به صورت شناور و بر اساس اصل FEFO (اولین انقضا، اولین خروج) از ذخیره استراتژیک انجام شود. همچنین ثبت دقیق اطلاعات موجودی و فروش در سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت (TTAC) برای شرکتهای منتخب الزامی است.
شرکتهای واجد شرایط میتوانند قیمت پیشنهادی خود را در پاکت دربسته با درج موضوع فراخوان، حداکثر تا ساعت ۰۹:۰۰ صبح چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ به دبیرخانۀ حراست ساختمان سازمان غذا و دارو تحویل و رسید دریافت نمایند.
آدرس تحویل مدارک: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخررازی، نبش خیابان وحید نظری، سازمان غذا و دارو، طبقۀ سوم، دبیرخانۀ حراست.
(زمان بازگشایی پاکات: شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ رأس ساعت ۱۱:۰۰ صبح در ساختمان توحید، طبقۀ پنجم، سالن کنفرانس).
برگزیدگان فراخوان ملزم به ارائه ۱۰٪ تضمین حسن انجام کار و ثبتنام در سامانه ستاد هستند
به پیشنهادهای واصله پس از مهلت مقرر، فرمهای دستنویس، لاکگرفته یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد و متقاضیان میتوانند جهت رفع ابهام با شماره ۶۶۴۲۷۹۲۷ داخلی ۲۰۶ تماس حاصل فرمایند.