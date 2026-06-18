خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فراخوان واگذاری توزیع و پخش شیرخشک یارانه‌ای اطفال برای سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶

فراخوان واگذاری توزیع و پخش شیرخشک یارانه‌ای اطفال برای سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶
کد خبر : 1801065
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: این سازمان در نظر دارد فرآیند توزیع و پخش تعداد ۳ میلیون پاکت شیرخشک رگولار یارانه‌ای (کوپنی) جهت عرضه در داروخانه‌ها و مراکز بهداشتی سراسر کشور را از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های پخش فراورده‌های سلامت واجد شرایط واگذار کند.

به گزارش ایلنا، بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، شرکت‌های متقاضی می‌بایست توانایی انبارش همزمان یک میلیون پاکت شیرخشک را به عنوان ذخیره استراتژیک سه ماهه دارا باشند. توزیع محصولات باید به صورت شناور و بر اساس اصل FEFO (اولین انقضا، اولین خروج) از ذخیره استراتژیک انجام شود. همچنین ثبت دقیق اطلاعات موجودی و فروش در سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت (TTAC) برای شرکت‌های منتخب الزامی است. 

شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند قیمت پیشنهادی خود را در پاکت دربسته با درج موضوع فراخوان، حداکثر تا ساعت ۰۹:۰۰ صبح چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ به دبیرخانۀ حراست ساختمان سازمان غذا و دارو تحویل و رسید دریافت نمایند. 

آدرس تحویل مدارک: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخررازی، نبش خیابان وحید نظری، سازمان غذا و دارو، طبقۀ سوم، دبیرخانۀ حراست. 

(زمان بازگشایی پاکات: شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ رأس ساعت ۱۱:۰۰ صبح در ساختمان توحید، طبقۀ پنجم، سالن کنفرانس). 

برگزیدگان فراخوان ملزم به ارائه ۱۰٪ تضمین حسن انجام کار و ثبت‌نام در سامانه ستاد هستند

به پیشنهادهای واصله پس از مهلت مقرر، فرم‌های دست‌نویس، لاک‌گرفته یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد و متقاضیان می‌توانند جهت رفع ابهام با شماره ۶۶۴۲۷۹۲۷ داخلی ۲۰۶ تماس حاصل فرمایند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی