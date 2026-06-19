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در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

اطلاعات و مطالعات دقیقی درباره شیوع HPV در جمعیت عمومی کشور وجود ندارد

اطلاعات و مطالعات دقیقی درباره شیوع HPV در جمعیت عمومی کشور وجود ندارد
کد خبر : 1800874
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رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به نبود داده‌های جامع درباره ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در ایران، گفت: تاکنون اطلاعات و مطالعات دقیقی درباره شیوع این ویروس در جمعیت عمومی کشور انجام نشده و به همین دلیل، برآورد دقیقی از میزان شیوع آن در سطح جامعه در دسترس نیست.

قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در خصوص میزان شیوع ویروس HPV در کشور به خبرنگار ایلنا گفت: اطلاعات و مطالعات دقیقی در خصوص شیوع HPV در جمعیت عمومی کشور وجود ندارد. 

وی افزود: البته مطالعات زیادی در خصوص میزان شیوع این ویروس وجود دارد؛ از جمله مطالعاتی که در بین مراجعین به مراکز بهداشتی و درمانی است که قابل تعمیم به جمعیت عمومی نیست و برای استناد به آن‌ها به عنوان شیوع در جمعیت عمومی قابل استناد نیست و دارای بیش برآوردی برای تعمیم به جمعیت عمومی است. 

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در ادامه خاطرنشان کرد: واکسن‌های HPV تولید داخل در داروخانه‌ها برای افراد متقاضی قابل دسترس است.

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