وی افزود: بسیاری از خیرین تمایل دارند در حمایت از مدارس و دانش‌آموزان مناطق محروم مشارکت کنند؛ از این رو سازوکاری فراهم شده است تا افراد بتوانند کمک‌های خود را به منطقه، شهر یا حتی دانش‌آموزان مورد نظرشان اختصاص دهند.

500 هزار دانش‌آموز زیر چتر «کارت نشاط»؛ پوشش 2 میلیونی در راه است

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به همکاری بانک ایران‌زمین در اجرای این طرح، گفت: هزینه صدور و توزیع کارت‌های نشاط بیش از 100 میلیارد تومان بوده که با همراهی این بانک تأمین شده است.

کاظمی ادامه داد: پیش از رونمایی رسمی نیز بیش از 400 میلیون تومان کمک مردمی به حساب این پویش واریز شده بود که نشان‌دهنده استقبال خیرین از این طرح ملی است.

وی خاطرنشان کرد: در فاز نخست، 500 هزار دانش‌آموز از دهک‌های پایین درآمدی شناسایی و تحت پوشش قرار گرفته‌اند. در مرحله دوم، این طرح به یک میلیون دانش‌آموز گسترش خواهد یافت و برنامه‌ریزی شده است که از سال آینده 2 میلیون دانش‌آموز از دهک‌های یک تا چهار درآمدی از مزایای آن بهره‌مند شوند.

بازسازی 1200 مدرسه آسیب‌دیده و توسعه فعالیت‌های جهادی در مدارس

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح شهید عجمیان، گفت: این طرح تنها به بهسازی فضاهای آموزشی محدود نیست، بلکه با رویکردی تربیتی، فرهنگی و مردمی به دنبال تقویت روحیه مشارکت، مسئولیت‌پذیری و فعالیت‌های جهادی در میان دانش‌آموزان است.

وی تأکید کرد: مدارس باید نماد هویت ملی، فرهنگ ایثار و اقتدار کشور باشند و علاوه بر آموزش، نقش مؤثری در تربیت نسل آینده ایفا کنند.

کاظمی همچنین از بازسازی گسترده مدارس آسیب‌دیده در جریان جنگ 12 روزه اخیر خبر داد و گفت: حدود یک‌هزار و 500 واحد آموزشی در این حوادث آسیب دیدند که تاکنون یک‌هزار و 200 مدرسه و بین 6 تا 7 هزار کلاس درس بازسازی و ترمیم شده‌اند.

وزیر آموزش و پرورش در پایان خواستار گسترش گروه‌های جهادی در مدارس شد و بر افزایش مشارکت دانش‌آموزان و فرهنگیان در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و عمرانی تأکید کرد.