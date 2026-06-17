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آخرین مهلت بررسی مدارک آزمون دستیاری اعلام شد

آخرین مهلت بررسی مدارک آزمون دستیاری اعلام شد
کد خبر : 1800750
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داوطلبان پنجاه‌وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی تا شنبه فرصت دارند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی، وضعیت مدارک خود را بررسی کرده و در صورت وجود نقص، نسبت به تکمیل آن اقدام کنند.

به گزارش ایلنا، مهلت بررسی وضعیت مدارک داوطلبان پنجاه‌وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی تا روز شنبه ۳۰ خرداد ماه تمدید شد و داوطلبان در این مهلت می توانند وضعیت مدارک خود را بررسی کرده و در صورت وجود نقص، نسبت به تکمیل آن اقدام کنند.

داوطلبان باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و وارد کردن کد ملی و شماره تلفن همراه خود، وضعیت مدارک را مشاهده کنند و در صورت وجود نقص، مطابق دفترچه راهنمای ثبت‌نام نسبت به رفع آن اقدام کنند.

پنجاه‌وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی قرار بود 25 تیرماه برگزار شود که این تاریخ به اول مرداد موکول شد. 

همچنین با توجه به اعلام نشدن تأییدیه سهمیه ۴۰ امتیازی استعدادهای درخشان، سهمیه استعدادهای درخشان و اتباع خارجی از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، نتیجه بررسی این سهمیه‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

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