به گزارش ایلنا، سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده‌ای از کلانتری ۱۰۶ نامجو مبنی بر اعلام فقدان یک دختر ۱۷ ساله از سوی مادر وی، رسیدگی ویژه به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: برابر اظهارات خانواده، دختر نوجوان در تاریخ ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از منزل خارج شده و تاکنون به خانه بازنگشته بود و خانواده از سرنوشت وی اطلاعی نداشتند. در همین راستا، کارآگاهان بلافاصله تحقیقات تخصصی خود را آغاز و ضمن استعلام از سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، اقدامات میدانی گسترده‌ای را در دستور کار قرار دادند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی ادامه داد: در تحقیقات محلی از همسایگان و دوستان فرد فقدانی مشخص شد وی از حدود شش ماه قبل با جوانی آشنا شده و به دلیل علاقه شدید به وی و مخالفت خانواده با این ارتباط، چندین بار اقدام به خودکشی ناموفق کرده است.

سرهنگ نثاری تصریح کرد: بررسی‌های میدانی و رصد دقیق تصاویر و اطلاعات موجود نشان داد دختر نوجوان پس از خروج از منزل، سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت قرمز رنگ شده و همراه راکب آن محل را ترک کرده است. در ادامه و با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و پایش گسترده پلاک‌های موتورسیکلت، هویت راکب که مردی ۲۴ ساله بود شناسایی شد.

وی خاطرنشان کرد: با تشکیل تیم‌های ویژه شناسایی و انجام تحقیقات نامحسوس، محل اختفای متهم شناسایی شد. بررسی سوابق وی نیز نشان داد متهم از افراد شرور و دارای سابقه کیفری بوده و به دلیل مشارکت در یک پرونده شرارت، نزاع دسته‌جمعی و قدرت‌نمایی با سلاح سرد که منجر به قطع عضو یکی از شهروندان شده بود، از سوی اداره عملیات سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تحت تعقیب قرار داشت.

این مقام انتظامی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی و اخذ دستورهای لازم، متهم در یک عملیات ضربتی، منسجم و غافلگیرانه دستگیر و برای انجام تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد.

سرهنگ نثاری گفت: متهم در تحقیقات اولیه اعتراف کرد که از حدود شش ماه قبل با دختر نوجوان آشنا شده و به دلیل مخالفت خانواده با ازدواج آنان و همچنین مشکلات ناشی از سوابق کیفری خود، با هماهنگی قبلی اقدام به فرار کرده‌اند.

وی در پایان اظهار داشت: با راهنمایی متهم، دختر فقدانی شناسایی و در سلامت کامل به خانواده‌اش تحویل داده شد. همچنین با توجه به تحت تعقیب بودن متهم در پرونده شرارت، پس از تکمیل مراحل قانونی، وی برای ادامه رسیدگی در اختیار اداره عملیات سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار گرفت.