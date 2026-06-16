در بدو ورود هیئت جمهوری اسلامی ایران، آلکساندر باخانوویچ (Alexander Bakhanovich)، معاون بین‌الملل وزارت آموزش و علوم جمهوری بلاروس، به همراه هیئت همراه، از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران استقبال رسمی به عمل آورد. در ادامه، آندری ایوانتس (Andrei Ivanets)، وزیر آموزش و علوم بلاروس، با حضور در محل اقامت وزیر علوم به ایشان خیر مقدم گفت.

ایوانتس در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور وزیر علوم ایران و هیأت همراه، آن را نشانه‌ای بر عزم جدی دو کشور برای تعمیق مناسبات علمی و آموزشی خواند و با اشاره به تجاوز اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، این پیروزی را به ملت و دولت ایران تبریک گفت. وی ابراز امیدواری کرد که این سفر، سرآغازی بر فصل نوینی از همکاری‌های دوجانبه تهران - مینسک در عرصه‌های علمی و فناوری باشد.

وزیر علوم ایران نیز در این دیدار ضمن تأکید بر جایگاه راهبردی سازمان همکاری شانگهای، بر ضرورت همکاری‌های گسترده‌تر میان کشورهای عضو در حوزه‌های فناوری و رفع نیازهای مشترک بر اساس زیست‌بوم علمی موجود تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که این اجلاس بتواند به اهداف متعالی خود در عرصه توسعه همگرایی علمی و فناوری دست یابد. وزیر علوم ایران پیروزی ملت ایران در جنگ اخیر را آغاز فصلی نو در روابط بین‌الملل برشمرد و این پیروزی را پیروزی کشورهای مستقل و مخالف یک‌جانبه‌گرایی جهان دانست.