استقبال رسمی وزیر آموزش بلاروس از وزیر علوم ایران در مینسک / تأکید بر گسترش همکاریهای علمی و فناوری
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان که برای شرکت در دهمین نشست وزیران آموزش و علوم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای وارد مینسک پایتخت بلاروس شد مورد استقبال وزیر آموزش این کشور قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، دهمین نشست وزیران آموزش و علوم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، روز سهشنبه شانزدهم ژوئن با میزبانی بلاروس در شهر مینسک آغاز به کار کرد. این اجلاس که با هدف توسعه همکاریهای چندجانبه علمی، فناوری و آموزشی در منطقه برگزار میشود، میزبان هیئتهای عالیرتبه از کشورهای عضو است.
در بدو ورود هیئت جمهوری اسلامی ایران، آلکساندر باخانوویچ (Alexander Bakhanovich)، معاون بینالملل وزارت آموزش و علوم جمهوری بلاروس، به همراه هیئت همراه، از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران استقبال رسمی به عمل آورد. در ادامه، آندری ایوانتس (Andrei Ivanets)، وزیر آموزش و علوم بلاروس، با حضور در محل اقامت وزیر علوم به ایشان خیر مقدم گفت.
ایوانتس در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور وزیر علوم ایران و هیأت همراه، آن را نشانهای بر عزم جدی دو کشور برای تعمیق مناسبات علمی و آموزشی خواند و با اشاره به تجاوز اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، این پیروزی را به ملت و دولت ایران تبریک گفت. وی ابراز امیدواری کرد که این سفر، سرآغازی بر فصل نوینی از همکاریهای دوجانبه تهران - مینسک در عرصههای علمی و فناوری باشد.
وزیر علوم ایران نیز در این دیدار ضمن تأکید بر جایگاه راهبردی سازمان همکاری شانگهای، بر ضرورت همکاریهای گستردهتر میان کشورهای عضو در حوزههای فناوری و رفع نیازهای مشترک بر اساس زیستبوم علمی موجود تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که این اجلاس بتواند به اهداف متعالی خود در عرصه توسعه همگرایی علمی و فناوری دست یابد. وزیر علوم ایران پیروزی ملت ایران در جنگ اخیر را آغاز فصلی نو در روابط بینالملل برشمرد و این پیروزی را پیروزی کشورهای مستقل و مخالف یکجانبهگرایی جهان دانست.