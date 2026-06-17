در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
بحران سلامت در گیلان؛ چرا انتقادها از رییس دانشگاه علوم پزشکی استان بیاثر است؟
یک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، وضعیت بحرانی نظام سلامت در استان گیلان را ناشی از عملکرد مدیریت دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانست و اظهار کرد که ضعف در شفافیت، تصمیمگیریهای مدیریتی و پاسخگویی، زمینهساز تداوم بسیاری از چالشهای نظام سلامت استان شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در سالهای اخیر، وضعیت نظام سلامت استان گیلان بارها مورد انتقاد رسانهها، فعالان حوزه سلامت و شهروندان قرار گرفته است. گزارشهایی درباره دریافت مبالغ خارج از تعرفه توسط برخی پزشکان، ضعف نظارت بر ارائه خدمات درمانی، کمبود تختهای بیمارستانی، فرسودگی زیرساختهای درمانی، تعطیلی برخی بخشهای بیمارستانی و ارجاع بیماران برای دریافت خدمات تخصصی به استانهای دیگر منتشر شده است. همچنین، برخی منتقدان معتقدند با وجود نیازهای گسترده استان، توسعه تجهیزات و زیرساختهای درمانی با سرعت مورد انتظار پیش نرفته و این موضوع بر کیفیت خدمات و رضایت بیماران تأثیر گذاشته است.
با توجه به این انتقادات و گزارشهای منتشرشده، درباره مهمترین چالشهای نظام سلامت گیلان، دلایل شکلگیری این مشکلات، اقدامات انجامشده برای رفع آنها و برنامههای پیشرو برای بهبود کیفیت خدمات درمانی و ارتقای دسترسی مردم به خدمات سلامت با یک عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گفتوگو کردیم.
وضعیت نظام درمانی گیلان فاجعهآمیز است
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی درباره این چالشها و ضعفها در سیستم بهداشت و درمان استان گیلان به خبرنگار ایلنا گفت: این چالشها در نظام درمانی ما واقعاً فاجعهآمیز است و درستی این موضوع غیرقابل انکار است. اگر بخواهیم تحلیل دقیقی از شرایط داشته باشیم، درمییابیم که این مسائل به مدیریت دانشگاه علوم پزشکی گیلان بازمیگردد که متأسفانه ضعف در شفافیت و تصمیمات مدیریتی و عدم پاسخگویی زمینهساز تداوم بسیاری از چالشهای نظام سلامت استان شده است. از نگاه من، عملکرد مدیریت فعلی دانشگاه نیازمند ارزیابی و پاسخگویی جدی است و میتواند بهعنوان نمونهای از چالشهای مدیریتی در نظام سلامت کشور مورد بررسی قرار گیرد.
مسئولان ارشد استان و وزارت بهداشت در قبال این وضعیت پاسخگو باشند
وی تاکید کرد: در این مدت نیز اقدام مؤثر و قابل توجهی برای رفع این مشکلات انجام نشده است. در نهایت، این پرسش مطرح است که مسئولان ارشد استان و وزارت بهداشت تا چه اندازه در قبال تداوم این وضعیت پاسخگو هستند و چه برنامهای برای برونرفت از این شرایط دارند.
او بر این باور است که مردم گیلان واقعاً شایسته این نیستند که در بیمارستانی مانند بیمارستان رازی که متعلق به ۹۵ سال پیش است، با شرایطی غیرمناسب درمان شوند. این در حالی است که حتی در دهههای گذشته هم چنین مشکلاتی وجود نداشت و حالا که به سال ۱۴۰۵ رسیدهایم، وضعیت به مراتب بدتر شده است. در واقع وضعیت نامناسب این بیمارستانهای ۸۵ تا ۹۰ ساله در کیفیت خدمات درمانی و جان بیماران اثرگذار بوده است.
برخی مدیران در خدمت به مردم بیاعتنا شدهاند
این پزشک متخصص با انتقاد از اینکه افرادی که به جای حل مشکلات واقعی، منافع شخصی خود را در اولویت قرار دادهاند، عملاً به مدیریت و خدمت به مردم بیاعتنا شدهاند، تاکید کرد: برخی مدیران به جای اینکه بر روی بهبود وضعیت بیمارستانها و درمان بیماران تمرکز کنند، به دنبال حفظ موقعیت مدیریتی هستند. این افراد مانند کسی هستند که تنها برای یک هفته شارژ خریداری میکنند و هیچ اقدام مؤثری انجام نمیدهند. در نهایت، این روش نه تنها به حل مشکلات کمک نمیکند، بلکه بر مشکلات موجود میافزاید و موجب نارضایتی مردم میشود.
چرا افرادی بدون صلاحیت در حوزه سلامت تصمیمگیری کنند
وی در انتقاد از عملکرد مسئولان استانی گفت: اگر دانشگاه و بیمارستانها به حال خود رها شوند و مشکلات درمانی حل نشود، سایر ایدهها در نهایت بیفایده خواهند بود. واقعاً شایسته نیست که به افرادی بدون صلاحیت اجازه داده شود که در حوزه سلامت تصمیمگیری کنند. انتظار میرود که مقامات استانی بیشتر به وضعیت سلامت و درمان مردم توجه کند و اقداماتی مؤثر برای بهبود شرایط انجام دهند.