رئیس سازمان نظام پرستاری کشور در گفتوگو با ایلنا:
اکثر پرستارانِ ترکشغل کرده، دارای رابطه استخدامی رسمی بودهاند
رئیس سازمان نظام پرستاری اظهار داشت: آماری که وزارت بهداشت ارائه داده، نشان میدهد که تقریباً اکثر پرستارانی که ترک شغل کردهاند، دارای رابطه استخدامی رسمی بودهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تازگی اعلام کرده است؛ سال گذشته هزار و ۸۰۰ پرستار ترک شغل کرده، ۸۰۰ نفر استعفا دادند و ۳۸۰ پرستار نیز از کشور مهاجرت کردندکه البته موارد خارج شده با ویزای کار هم سیر نزولی داشته است.
«احمد نجاتیان» رئیس سازمان نظام پرستاری کشور در این خصوص به خبرنگار ایلنا گفت: این آمار رسمی وزارت بهداشت است و ما به عنوان یک مرجع رسمی، این موضوع را میپذیریم. بحثی که پیش آمده، این است که علیرغم کاهش نسبی مهاجرت نسبت به سالهای گذشته، همچنان روند خروج از حرفه وجود دارد و این مسئله نشاندهنده مشکلاتی در نظام سلامت است. برای حفظ و نگهداشت پرستاران، پیشتر پرستاران برای مهاجرت از شغل خود خارج میشدند. آماری که وزارت بهداشت ارائه داده، نشان میدهد که تقریباً اکثر این افراد، پرستارانیاند که دارای رابطه استخدامی رسمی بودهاند.
وی افزود: این بدین معنا است که پرستاران رسمی و معتبر وزارت بهداشت که اکنون در حال خروج از حرفه خود هستند، قبلاً برای مهاجرت اقدام میکردند، اما اکنون ترجیح میدهند که در کشور بیکار بمانند یا به مشاغل دیگری غیر از پرستاری مشغول شوند. این وضعیت نشانه خوبی در حوزه نظام سلامت نیست. به عبارت دیگر، نشاندهنده این است که شرایط کاری ما نامناسب است و پرداختها نیز رضایتبخش نیست.
به گفته وی فردی که تحصیلات دانشگاهی دارد و سالها به دنبال شغل بوده، امروز ترجیح میدهد که در خانه بماند و در بیمارستان کار نکند. گاهی اوقات، حقوق و مزایای پایین به گونهای است که فرد اگر کار نکند، از نظر اقتصادی برایش به صرفهتر خواهد بود.
نجاتیان در ادامه خاطرنشان کرد: ما قبلاً نیز به دوستان اعلام کردیم که تلاشهای معاونت پرستاری و سازمان نظام پرستاری بسیار زیاد بوده است. به عنوان مثال، امسال در حوزه تعرفهها حدود ۶۰ درصد افزایش داشتیم و بحث اضافهکار نیز در یکی دو سال گذشته حل شد. اما واقعیت این است که تورم با سرعت بیشتری نسبت به این تلاشها در حال افزایش است و به طور کلی معیشت پرستاران و همچنین معیشت تمام کارکنان دولت در حال به خطر افتادن است.
او تصریح کرد: این شرایط فرصتی را برای پرستاران فراهم میکند تا مهاجرت کنند یا به مشاغل دیگری بروند که درآمد بیشتری دارند. بنابراین، ما باید واقعاً در نظام سلامت فکری جدی برای حفظ و نگهداشت پرستاران بکنیم.
به گفته وی این افراد نیروهای ارزشمندی هستند و خروج آنها به معنای خالی شدن تختهای بیمارستانی از مراقب است. این موضوع همچنین به معنی خستگی کارکنانی است که در بیمارستانها باقی ماندهاند و در نهایت، مردم آسیب میبینند و کیفیت مراقبتها پایین میآید.
رییس سازمان نظام پرستاری تصریح کرد: در درجه اول، امیدواریم که شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور بهبود یابد، زیرا واقعاً این یک عامل بزرگ و تأثیرگذار است که همه جوانب را تحت پوشش قرار میدهد. این بهبود میتواند به حفظ و نگهداشت نیروهای انسانی در نظام سلامت کمک کند و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی را افزایش دهد.
وی اضافه کرد: بنابراین، مورد اول این است که در نظام سلامت باید تلاش بیشتری کنیم. ما یکی دو دستور از دفتر رئیسجمهور و موافقت سازمان اداره استخدامی دریافت کردهایم تا بتوانیم در حوزه اجرای فوقالعاده خاص و افزایش تعرفهها بهطور ویژه اقدام کنیم. در همه مشاغل، افراد مهمی وجود دارند، اما جنگ اخیر نشان داد که برخی مشاغل حیاتیتر هستند و دولت باید به این مشاغل توجه ویژهای داشته باشد.
نجاتیان در پایان تأکید کرد: امیدواریم در شش ماهه اول با پیگیریهایی که در حال انجام است، بتوانیم بحث فوقالعاده خاص را به سرانجام برسانیم. این اقدامات میتواند به بهبود شرایط کاری پرستاران و کارکنان نظام سلامت کمک کند و در نهایت کیفیت خدمات بهداشتی را افزایش دهد.