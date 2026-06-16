سامانه جامع «شاخص وضعیت اجتماعی» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، صبح امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ماه، در نشست خبری از راه‌اندازی سامانه جامع «شاخص وضعیت اجتماعی» خبر داد. این سامانه با هدف ارتقاء تصمیم‌گیری‌های علمی و میدانی در حوزه مسائل اجتماعی کشور راه‌اندازی شده است.

بطحایی در این نشست با اشاره به اهمیت داده‌های علمی و میدانی در سیاست‌گذاری، اظهار داشت: این سامانه به صورت مستمر و مداوم، داده‌های وضعیت اجتماعی را در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و در نهایت محلی در اختیار سیاست‌گذاران قرار خواهد داد. این سامانه بر سه رکن اصلی رفاه اجتماعی، سلامت اجتماعی، سرمایه اجتماعی استوار است.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه این سامانه پلی برای اتصال سیاست‌گذاران، مراجع علمی و صاحب‌نظران است، افزود: دانشکده‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌توانند مستقیماً به این سامانه دسترسی یافته و با استفاده از داده‌های مورد نیاز، شاخص‌سازی کرده و تحلیل‌های واقع‌بینانه و مبتنی بر شواهد عینی و معتبر ارائه دهند.

بطحایی همچنین اشاره کرد که این پلتفرم به هر استان امکان می‌دهد تا وضعیت خود را با میانگین کشوری مقایسه کند و در صورت ورود به استان، وضعیت شهرستان‌های آن را نیز مشاهده کند. این قابلیت به تشخیص استان‌ها و شهرستان‌هایی که در حوزه اجتماعی پیشرفت بیشتری دارند یا بالعکس، در وضعیت نامناسب‌تری به سر می‌برند، کمک شایانی خواهد کرد.