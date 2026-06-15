پیامدهای عقب ماندن سازمان بهزیستی از فناوری های نوین
رئیس سازمان بهزیستی با هشدار درباره عدم همگامی با هوش مصنوعی و فناوریهای نوین، گفت: در صورت عقبماندن از تحولات، سازمان بهزیستی بهجای بحرانزدایی میتواند خود به عامل بحران تبدیل شود.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان بهزیستی، نشست بررسی برنامههای تحولی مرکز برنامهریزی، نوآوری هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی سازمان بهزیستی کشور با حضور رئیس سازمان بهزیستی، رئیس مرکز برنامهریزی، نوآوری، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی و جمعی از معاونان، مدیران و کارشناسان برگزار شد.
سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی با تأکید بر ضرورت ایجاد درک مشترک در سازمان گفت: در بسیاری از موضوعات هنوز ادراک مشترک سازمانی وجود ندارد و لازم است تقریب ذهنی بیشتری نسبت به اهداف، سیاستها و برنامههای سازمان شکل بگیرد.
وی افزود: با وجود اینکه سیاست غالب در دنیا، کوچکسازی دولتهاست و این رویکرد در برنامههای ششم و هفتم توسعه کشور نیز دنبال میشود اما در برخی حوزهها اجازه توسعه و تقویت ساختارها داده شده است که در سازمان بهزیستی، اورژانس اجتماعی و مرکز فناوری، نوآوری و هوشمندسازی از جمله این حوزهها هستند.
حسینی با اشاره به مأموریتهای مرکز برنامهریزی، نوآوری، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی اظهار کرد: این مرکز سه مأموریت مشخص و اساسی دارد. نخست آنکه بتوانیم نظام جامع برنامهریزی و بهبود عملکرد را در سازمان حاکم کنیم. سازمانی که فاقد نظام برنامهریزی باشد در واقع سازمان نیست سازمان زمانی معنا پیدا میکند که طراحی و برنامه داشته باشد و بتواند نظام اجرا، ارزیابی و بهبود عملکرد را طراحی و مستقر کند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: نظام برنامهریزی باید از ستاد به استانها، از استانها به شهرستانها و سپس به مراکز تسری پیدا کند با این حال هنوز در بسیاری از مؤلفهها و آیتمهایی که باید از نظر شکلی و محتوایی در نظام برنامهریزی عملکردی وجود داشته باشد با وضعیت مطلوب فاصله داریم.
وی دومین مأموریت این مرکز را توسعه فناوریهای نوین دانست و گفت: امروز فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی همچنین هوش مصنوعی در امتداد موجهای ارتباطی فیزیکی، دیجیتال، منتال و متاورس شکل گرفتهاند. متاورس امروز بسیاری از عرصههای زندگی را تحت تأثیر قرار داده و اگر نتوانیم خود را با این جریان هماهنگ کنیم دیگر یک سازمان یادگیرنده و تجدیدحیاتکننده نخواهیم بود.
حسینی تأکید کرد: اگر به سمت فناوریهای نوین و هوش مصنوعی حرکت نکنیم به جای آنکه بحرانزدا باشیم به سازمانی بحرانزا تبدیل خواهیم شد از این رو آموزش مدیران و کارشناسان، ارتقای مهارتها و همچنین تأمین زیرساختها و ابزارهای سختافزاری و نرمافزاری برای تحقق بهرهوری بیشتر، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور سومین مأموریت مرکز را پژوهشمحور کردن سازمان عنوان کرد و گفت: پژوهشها به دو دسته مکانیکی و ارگانیکی تقسیم میشوند. پژوهش مکانیکی در گسست با جامعه قرار دارد و بیشتر برای خود پژوهشگر انجام میشود اما پژوهش ارگانیکی، مسئلهمحور است و به حل یک مسئله واقعی در جامعه منجر میشود.
وی افزود: تعداد پژوهشهای ارگانیک و مسئلهمحور در سازمان کم است و باید این نوع مطالعات را توسعه دهیم. پژوهشهای ما باید سریع، کاربردی و پاسخگوی نیازهای جاری سازمان باشند برای مثال زمانی که میخواهیم طرح مراقب همراه یا مراکز روزانه کودکان را راهاندازی کنیم به یک پیوست پژوهشی سریع و کاربردی نیاز داریم تا بتوانیم تصمیمات دقیقتر و اثربخشتری اتخاذ کنیم.
حسینی خاطرنشان کرد: در کنار استقرار نظام برنامهریزی، توسعه هوش مصنوعی و انجام پژوهشهای ارگانیک و مسئلهمحور که بتواند فعالیتهای سازمان را بهرهورتر کند، انتظار میرود این مجموعه نقش مؤثری در تحقق اهداف تحولی سازمان ایفا کند.