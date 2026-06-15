پیامدهای عقب ماندن سازمان بهزیستی از فناوری های نوین

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان بهزیستی، نشست بررسی برنامه‌های تحولی مرکز برنامه‌ریزی، نوآوری هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی سازمان بهزیستی کشور با حضور رئیس سازمان بهزیستی، رئیس مرکز برنامه‌ریزی، نوآوری، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی و جمعی از معاونان، مدیران و کارشناسان برگزار شد.

سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی با تأکید بر ضرورت ایجاد درک مشترک در سازمان گفت: در بسیاری از موضوعات هنوز ادراک مشترک سازمانی وجود ندارد و لازم است تقریب ذهنی بیشتری نسبت به اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان شکل بگیرد.

وی افزود: با وجود اینکه سیاست غالب در دنیا، کوچک‌سازی دولت‌هاست و این رویکرد در برنامه‌های ششم و هفتم توسعه کشور نیز دنبال می‌شود اما در برخی حوزه‌ها اجازه توسعه و تقویت ساختارها داده شده است که در سازمان بهزیستی، اورژانس اجتماعی و مرکز فناوری، نوآوری و هوشمندسازی از جمله این حوزه‌ها هستند.

حسینی با اشاره به مأموریت‌های مرکز برنامه‌ریزی، نوآوری، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی اظهار کرد: این مرکز سه مأموریت مشخص و اساسی دارد. نخست آنکه بتوانیم نظام جامع برنامه‌ریزی و بهبود عملکرد را در سازمان حاکم کنیم. سازمانی که فاقد نظام برنامه‌ریزی باشد در واقع سازمان نیست سازمان زمانی معنا پیدا می‌کند که طراحی و برنامه داشته باشد و بتواند نظام اجرا، ارزیابی و بهبود عملکرد را طراحی و مستقر کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: نظام برنامه‌ریزی باید از ستاد به استان‌ها، از استان‌ها به شهرستان‌ها و سپس به مراکز تسری پیدا کند با این حال هنوز در بسیاری از مؤلفه‌ها و آیتم‌هایی که باید از نظر شکلی و محتوایی در نظام برنامه‌ریزی عملکردی وجود داشته باشد با وضعیت مطلوب فاصله داریم.

وی دومین مأموریت این مرکز را توسعه فناوری‌های نوین دانست و گفت: امروز فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی همچنین هوش مصنوعی در امتداد موج‌های ارتباطی فیزیکی، دیجیتال، منتال و متاورس شکل گرفته‌اند. متاورس امروز بسیاری از عرصه‌های زندگی را تحت تأثیر قرار داده و اگر نتوانیم خود را با این جریان هماهنگ کنیم دیگر یک سازمان یادگیرنده و تجدیدحیات‌کننده نخواهیم بود.

حسینی تأکید کرد: اگر به سمت فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی حرکت نکنیم به جای آنکه بحران‌زدا باشیم به سازمانی بحران‌زا تبدیل خواهیم شد از این رو آموزش مدیران و کارشناسان، ارتقای مهارت‌ها و همچنین تأمین زیرساخت‌ها و ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای تحقق بهره‌وری بیشتر، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور سومین مأموریت مرکز را پژوهش‌محور کردن سازمان عنوان کرد و گفت: پژوهش‌ها به دو دسته مکانیکی و ارگانیکی تقسیم می‌شوند. پژوهش مکانیکی در گسست با جامعه قرار دارد و بیشتر برای خود پژوهشگر انجام می‌شود اما پژوهش ارگانیکی، مسئله‌محور است و به حل یک مسئله واقعی در جامعه منجر می‌شود.

وی افزود: تعداد پژوهش‌های ارگانیک و مسئله‌محور در سازمان کم است و باید این نوع مطالعات را توسعه دهیم. پژوهش‌های ما باید سریع، کاربردی و پاسخگوی نیازهای جاری سازمان باشند برای مثال زمانی که می‌خواهیم طرح مراقب همراه یا مراکز روزانه کودکان را راه‌اندازی کنیم به یک پیوست پژوهشی سریع و کاربردی نیاز داریم تا بتوانیم تصمیمات دقیق‌تر و اثربخش‌تری اتخاذ کنیم.

حسینی خاطرنشان کرد: در کنار استقرار نظام برنامه‌ریزی، توسعه هوش مصنوعی و انجام پژوهش‌های ارگانیک و مسئله‌محور که بتواند فعالیت‌های سازمان را بهره‌ورتر کند، انتظار می‌رود این مجموعه نقش مؤثری در تحقق اهداف تحولی سازمان ایفا کند.

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