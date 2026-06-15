به گزارش ایلنا به نقل از سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران؛ قیمت انواع برنج در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد. قیمت انواع برنج در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار به شرح ذیل است؛

«انواع برنج دودی پرمحصول کیلویی ۴۴۰ هزار تومان

برنج هاشمی کیلویی ۴۵۰ هزار تومان

برنج دم سیاه کیلویی ۴۵۰ هزار تومان

برنج شیرودی کیلویی ۳۸۰ هزار تومان

برنج طارم اصل کیلویی ۴۵۰ هزار تومان

برنج فجر کیلویی ۴۰۰ هزار تومان

برنج قهوه ای کیلویی ۴۰۰ هزار تومان

انواع برنج معطر ایرانی کیلویی ۳۶۵ هزار تومان

برنج ندا کیلویی ۳۷۵ هزار تومان

برنج نیم دانه پرمحصول کیلویی ۲۳۵ هزار تومان

برنج نیم دانه معطر کیلویی ۳۲۰ هزار تومان

برنج هندی ۱۷۱۸ کیلویی ۲۱۵ هزار تومان»

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