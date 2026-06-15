وزش باد شدید در تهران تا فردا
اداره کل هواشناسی استان تهران ضمن اشاره به وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک تا سهشنبه (۲۶ خرداد) از افزایش نسبی دما از چهارشنبه (۲۷ خرداد) خبر داد.
به گزارش ایلنا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیش یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود.
تا روز سهشنبه (۲۶ خرداد) در سطح استان بهویژه در نیمه جنوبی و غربی در بعضی ساعتها وزش باد شدید گاهی با گرد و خاک دور از انتظار نیست.
از روز سه شنبه تا پنجشنبه (۲۶ تا ۲۸ خرداد) در دامنهها و ارتفاعات در ساعات بعد از ظهر رشد ابر گاهی بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعد و برق مورد انتظار است.
از روز چهارشنبه تا پایان هفته (۲۷ تا ۲۹ خرداد) روند افزایش نسبی دما پیشبینی میشود.
آسمان تهران فردا (۲۶ خرداد) صاف و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۲۴ و حداکثر دمای ۳۳ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه (۲۷ خرداد) صاف و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۲۵ و حداکثر دمای ۳۳ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.