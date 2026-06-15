به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان هدف از این حضور گسترده در ایستگاه‌های پرتردد را آشنایی مستقیم شهروندان با موضوعات تفکیک از مبدأ، اصول مدیریت صحیح پسماند، ضرورت حفاظت از محیط زیست شهری و کاهش حجم پسماندهای دفنی دانست و گفت: در این رویداد، آموزش‌های جامع و چهره‌به‌چهره در مورد سامانه «نوماند»، مراحل نصب اپلیکیشن، نحوه جداسازی پسماندهای خشک و قابل بازیافت به مسافران مترو ارائه شد که خوشبختانه مورد استقبال آنان قرار گرفت.

قضاتلو خاطرنشان کرد: در پایان این آموزش‌ها، ۵ هزار کیسه پارچه‌ای میان شهروندانی که در این پویش مشارکت کردند، توزیع شد. به طور میانگین در هر یک از ۶۴ ایستگاه منتخب، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیسه پارچه‌ای به دست شهروندان رسید تا از این پس در خریدهای روزانه خود از جایگزین‌های پایدار و دوست‌دار محیط زیست استفاده کنند.

در پایان، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با ارزیابی مثبت از میزان همکاری و استقبال شهروندان در این طرح بر استمرار برپایی چنین رویدادهایی تأکید و اعلام کرد: با توجه به اقبال عمومی و اثربخشی بالای آموزش‌های میدانی، اجرای برنامه‌های مشابه در دستور کار سازمان قرار گرفته و در آینده نزدیک، زنجیره این رویدادها در نقاط مختلف پایتخت تکرار و گسترش خواهد یافت تا فرهنگ مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی در سطح جامعه نهادینه شود.