تبدیل ایستگاههای مترو به کلاسی برای آموزش تفکیک از مبدأ
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از برگزاری موفقیتآمیز رویداد یکروزه آموزش شهروندی «نوماند» در ۶۴ ایستگاه منتخب مترو تهران خبر داد و گفت: این طرح با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه و با حضور ۱۲۰ آموزشگر میدانی در روز یکشنبه ۲۴ خرداد به اجرا درآمد.
قضاتلو خاطرنشان کرد: در پایان این آموزشها، ۵ هزار کیسه پارچهای میان شهروندانی که در این پویش مشارکت کردند، توزیع شد. به طور میانگین در هر یک از ۶۴ ایستگاه منتخب، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیسه پارچهای به دست شهروندان رسید تا از این پس در خریدهای روزانه خود از جایگزینهای پایدار و دوستدار محیط زیست استفاده کنند.
در پایان، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با ارزیابی مثبت از میزان همکاری و استقبال شهروندان در این طرح بر استمرار برپایی چنین رویدادهایی تأکید و اعلام کرد: با توجه به اقبال عمومی و اثربخشی بالای آموزشهای میدانی، اجرای برنامههای مشابه در دستور کار سازمان قرار گرفته و در آینده نزدیک، زنجیره این رویدادها در نقاط مختلف پایتخت تکرار و گسترش خواهد یافت تا فرهنگ مسئولیتپذیری محیطزیستی در سطح جامعه نهادینه شود.