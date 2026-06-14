وی با تجلیل از نقش خیرین مدرسه‌ساز در توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور، افزود: اقدامات خیرین در استان خراسان جنوبی، به‌ویژه مرحوم دکتر داریوش گنجی، تنها به ساخت مدرسه محدود نمی‌شود، بلکه حرکتی فرهنگی، معرفتی و ماندگار در مسیر تربیت نسل آینده است؛ اقدامی ارزشمند که آثار و برکات آن سال‌ها در جامعه باقی خواهد ماند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جایگاه ممتاز علمی و فرهنگی استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند، تصریح کرد: این خطه همواره مهد علم، فرهنگ و پرورش شخصیت‌های برجسته بوده و نگاه مردم آن به آموزش، دانش و سرمایه‌گذاری در حوزه علم، نگاهی ارزشمند، آینده‌نگر و ماندگار است.

کاظمی همچنین با قدردانی از اقدامات و پیگیری‌های استاندار خراسان جنوبی در اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی، گفت: از استاندار خراسان جنوبی به دلیل رویکرد متفاوت، جدی و اثرگذار در پیشبرد پروژه‌های آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین، صمیمانه تشکر می‌کنم. مدل مدیریتی ایشان در این حوزه، الگویی موفق و قابل توجه است که زمینه‌ساز پیشرفت چشمگیر طرح‌های آموزشی در استان شده است.

وی با اشاره به نقش برجسته خیرین در توسعه فضاهای آموزشی استان، افزود: بیش از 95 درصد مدارس خراسان جنوبی با مشارکت خیرین ساخته شده است که این موضوع بیانگر فرهنگ غنی مشارکت مردمی و اهتمام ویژه مردم استان به توسعه آموزش و پرورش است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در حال حاضر بیش از 105 پروژه آموزشی با 430 کلاس درس در نقاط مختلف استان خراسان جنوبی در دست اجراست که بخش قابل توجهی از آن به بهره‌برداری رسیده و سایر پروژه‌ها نیز طبق برنامه در حال تکمیل است.

کاظمی تأکید کرد: وزارت آموزش و پرورش در کنار استاندار و مجموعه مدیریت استان قرار دارد و برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه فضاهای آموزشی و رفع کمبود سرانه آموزشی، از هیچ همکاری و حمایتی دریغ نخواهد کرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به زیرساخت‌ها و کیفیت آموزشی، اظهار کرد: مدرسه تنها یک ساختمان نیست؛ مدرسه کانون شکل‌گیری فرهنگ، هویت، ایمان و تربیت نسل آینده است. از این رو در کنار توسعه فضاهای آموزشی، باید به ارتقای کیفیت آموزش، فعالیت‌های پرورشی و تربیتی نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وزیر آموزش و پرورش در پایان ضمن قدردانی از خیرین، مدیران و دست‌اندرکاران حوزه آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی، ابراز امیدواری کرد روند توسعه عدالت آموزشی در استان با شتاب و کیفیت بیشتری ادامه یابد و زمینه‌های رشد و شکوفایی هرچه بیشتر دانش‌آموزان فراهم شود.