عامل ایجاد رعب در شوش دستگیر شد
مرکز اطلاعرسانی پلیس از دستگیری گرداننده یک صفحه اینستاگرامی خبر داد که با انتشار ویدئوهای تهدیدآمیز و محتوای غیراخلاقی، موجب ایجاد رعب و نگرانی میان شهروندان شده بود.
به گزارش ایلنا، مرکز اطلاعرسانی پلیس اعلام کرد: در پی رصد مستمر فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس اطلاعات، صفحهای در شبکه اجتماعی اینستاگرام شناسایی شد که گرداننده آن با انتشار محتوای غیراخلاقی، تهدید و رجزخوانی های نامتعارف، اقدام به ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان و کسبه کرده بود.
با توجه به بازتاب منفی و وایرال شدن ویدئوهای تهدیدآمیز این فرد که موجب جریحهدار شدن افکار عمومی شده بود، شناسایی مخفیگاه وی در دستور کار فوری ماموران قرار گرفت. با استفاده از اقدامات فنی و هوشمندانه، محل اختفای متهم در منطقه شوش شناسایی و طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، این فرد دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.
متهم در بازجوییهای اولیه به جرم خود با هدف "خودنمایی و انتقامجویی" شخصی اعتراف کرده است. پلیس اطلاعات فاتب هشدار داد؛ افرادی که با سودای خودنمایی و لایک گرفتن، امنیت روانی جامعه را هدف قرار میدهند؛با برخورد سخت، قاطع و بدون اغماض پلیس مواجهه خواهند شد.