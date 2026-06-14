عامل ایجاد رعب در شوش دستگیر شد

با توجه به بازتاب منفی و وایرال شدن ویدئوهای تهدیدآمیز این فرد که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده بود، شناسایی مخفیگاه وی در دستور کار فوری ماموران قرار گرفت. با استفاده از اقدامات فنی و هوشمندانه، محل اختفای متهم در منطقه شوش شناسایی و طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، این فرد دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

متهم در بازجویی‌های اولیه به جرم خود با هدف "خودنمایی و انتقام‌جویی" شخصی اعتراف کرده است. پلیس اطلاعات فاتب هشدار داد؛ افرادی که با سودای خودنمایی و لایک گرفتن، امنیت روانی جامعه را هدف قرار می‌دهند؛با برخورد سخت، قاطع و بدون اغماض پلیس مواجهه خواهند شد.