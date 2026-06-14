چارچوب طرح تفصیلی تهران تغییر نمیکند
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: چارچوب طرح تفصیلی تغییری نمیکند و تنها براساس تغییرات شهر اصلاحاتی در آن انجام میشود.
به گزارش ایلنا از شهر، مهدی چمران با بیان اینکه به طور کلی چارچوب طرح تفصیلی تغییری نمیکند، اظهار کرد: طرح به همان شکل باقی خواهد ماند و باید هم به همان شکل باشد اما با توجه به تغییراتی که در شهر به وجود میآید، بر اساس آن باید اصلاحاتی صورت بگیرد و این موضوع اصل مسئله است.
وی همچنین تصریح کرد: بازنگری در فرایندهای طرح تفصیلی باید هرچه سریع تر در شورا انجام شود تا بتوانیم آن را به شهرداری ابلاغ کنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد ارائه طرح تفصیلی زیرزمینی از سوی شهرداری تهران به شورا نیز گفت: این طرح به استفاده از سطوح زیرزمینی میپردازد که پیش از این هم وجود داشته است؛ شهرداری آن را تکمیل و ارائه کرد و ما هم بررسیهایی در مورد آن انجام دادیم.
چمران با تأکید بر اینکه طرح باید در صحن به تصویب برسد، یادآور شد: در این طرح استفاده از فضاهای زیرزمینی از جمله پارکینگهای عمومی و ظرفیتهای پناهگاهی مورد بررسی قرار گرفته که میتواند در شرایط مختلف کمککننده باشد.
وی با بیان اینکه طرح تفصیلی زیرزمینی باید از کمیسیون شهرسازی و معماری به صحن شورا ارائه شود، تصریح کرد: این طرح در حال حاضر در کمیسیون در حال بررسی است.