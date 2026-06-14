معاون آموزش متوسطه خبر داد:
کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل در دوره متوسطه
معاون آموزش متوسطه در سومین نشست کارگروه کیفیتبخشی آموزشی و ثبتنام دانشآموزان دوره متوسطه با ارائه گزارشی از وضعیت شاخصهای آموزشی کشور، از کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل در دورههای متوسطه اول و دوم خبر داد و افزود: داشبوردهای مدیریتی و سامانههای پایش آموزشی با هدف رصد مستمر شاخصهای عدالت آموزشی، ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل طراحی شده و در حال بهرهبرداری هستند.
به گزارش ایلنا از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مصطفی آذرکیش؛ معاون آموزش متوسطه در سومین نشست کارگروه کیفیتبخشی آموزشی و ثبتنام دانشآموزان دوره متوسطه بر اهمیت صلح، امنیت و آرامش به عنوان بستر تحقق آموزش باکیفیت تأکید کرد و گفت: آغاز موفق سال تحصیلی جدید در گرو اجرای دقیق و اثربخش برنامههای سال تحصیلی جاری و برنامهریزی مناسب برای جبران افت تحصیلی دانشآموزان است.
وی با اشاره به مأموریتهای کارگروه کیفیتبخشی آموزشی و ثبتنام دانشآموزان، بر ضرورت برنامهریزی برای جبران افت تحصیلی، تعمیق یادگیری، مدیریت مطلوب فرآیند ثبتنام، توسعه متوازن رشتههای تحصیلی، ساماندهی گروههای آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل و بهرهگیری از ظرفیت پژوهشسراهای دانشآموزی تأکید کرد.
معاون آموزش متوسطه همچنین با ارائه گزارشی از وضعیت شاخصهای آموزشی کشور، از کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل در دورههای متوسطه اول و دوم خبر داد و افزود: داشبوردهای مدیریتی و سامانههای پایش آموزشی با هدف رصد مستمر شاخصهای عدالت آموزشی، ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل طراحی شده و در حال بهرهبرداری هستند.