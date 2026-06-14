وقوع دو جنگ تحمیلی مانع پیشرفت و تحقق پروژهها نشد
معاون برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران با اعلام انتشار گزارش پیشرفت پروژههای شهری سال ۱۴۰۴ بر اساس سامانه مدیریت و کنترل پروژه، از تحقق ۸۳ درصدی پروژههای شهرداری تهران در سال ۱۴۰۴ با وجود وقوع دو جنگ تحمیلی در طول سال خبر داد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی معاونت برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، مجید باقری معاون شهردار پایتخت، با بیان اینکه این گزارش با هدف کنترل عملکرد و ارزیابی وضعیت پیشرفت پروژههای شهری در مأموریتها و واحدهای مختلف تهیه شده است، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۵ هزار و ۳۴۳ پروژه در شهرداری تهران تعریف شده که شامل ۴ هزار و ۴۰۷ پروژه مستمر و ۹۳۶ پروژه غیرمستمر است؛ از این تعداد، ۸۵۹ پروژه توسعهای و ۷۷ پروژه مربوط به تملک املاک است.
وی با اشاره به تمرکز مدیریت شهری بر پروژههای عمرانی و توسعهای افزود: به طور میانگین بیش از نیمی از اعتبارات بودجهای شهرداری به تملک داراییهای سرمایهای اختصاص یافته است.
باقری همچنین درباره توزیع پروژهها گفت: مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران با اجرای ۴ هزار و ۴۵۱ پروژه، معادل ۸۴ درصد کل پروژهها، بیشترین سهم را از نظر تعداد در اجرای پروژههای شهری دارند و در حوزه اعتبارات نیز معاونت حملونقل و ترافیک با ۳۴ درصد بیشترین سهم پروژهها را به خود اختصاص داده است.
معاون شهردار تهران با تأکید بر اینکه این گزارش از بانک اطلاعاتی سامانه مدیریت و کنترل پروژه و پیش از اعمال اصلاحیه بودجه در پایان سال استخراج شده است، افزود: بر این اساس، با وجود وقوع دو جنگ تحمیلی در سال ۱۴۰۴، در پایان سال، ۸۳ درصد از سهم سالانه پروژهها تحقق یافته که در این میان، معاونت فنی و عمرانی با تحقق ۹۶ درصدی در رتبه نخست و مناطق ۲۲گانه با تحقق ۹۰ درصدی در رتبه دوم قرار دارند و همچنین ۹۷ درصد از پروژههای مستمر «من شهردارم» نیز در پایان سال محقق شده است.
باقری خاطر نشان کرد: این گزارش یکی از ابزارهای کلیدی مدیریت شهری برای رصد پیشرفت پروژهها، ارتقای شفافیت و افزایش اثربخشی طرحهای شهری به شمار میرود.