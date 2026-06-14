به گزارش ایلنا از روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، مجید باقری معاون شهردار پایتخت، با بیان این‌که این گزارش با هدف کنترل عملکرد و ارزیابی وضعیت پیشرفت پروژه‌های شهری در مأموریت‌ها و واحدهای مختلف تهیه شده است، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۵ هزار و ۳۴۳ پروژه در شهرداری تهران تعریف شده که شامل ۴ هزار و ۴۰۷ پروژه مستمر و ۹۳۶ پروژه غیرمستمر است؛ از این تعداد، ۸۵۹ پروژه توسعه‌ای و ۷۷ پروژه مربوط به تملک املاک است.

وی با اشاره به تمرکز مدیریت شهری بر پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای افزود: به طور میانگین بیش از نیمی از اعتبارات بودجه‌ای شهرداری به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته است.

باقری همچنین درباره توزیع پروژه‌ها گفت: مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران با اجرای ۴ هزار و ۴۵۱ پروژه، معادل ۸۴ درصد کل پروژه‌ها، بیشترین سهم را از نظر تعداد در اجرای پروژه‌های شهری دارند و در حوزه اعتبارات نیز معاونت حمل‌ونقل و ترافیک با ۳۴ درصد بیشترین سهم پروژه‌ها را به خود اختصاص داده است.

معاون شهردار تهران با تأکید بر این‌که این گزارش از بانک اطلاعاتی سامانه مدیریت و کنترل پروژه و پیش از اعمال اصلاحیه بودجه در پایان سال استخراج شده است، افزود: بر این اساس، با وجود وقوع دو جنگ تحمیلی در سال ۱۴۰۴، در پایان سال، ۸۳ درصد از سهم سالانه پروژه‌ها تحقق یافته که در این میان، معاونت فنی و عمرانی با تحقق ۹۶ درصدی در رتبه نخست و مناطق ۲۲گانه با تحقق ۹۰ درصدی در رتبه دوم قرار دارند و همچنین ۹۷ درصد از پروژه‌های مستمر «من شهردارم» نیز در پایان سال محقق شده است.

باقری خاطر نشان کرد: این گزارش یکی از ابزارهای کلیدی مدیریت شهری برای رصد پیشرفت پروژه‌ها، ارتقای شفافیت و افزایش اثربخشی طرح‌های شهری به شمار می‌رود.

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