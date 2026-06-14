به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سمیه اکبری، معاون بین‌الملل این دانشگاه در نشست توسعه و هوشمندسازی زیرساخت‌های فناورانه حوزه بین‌الملل در دانشگاه‌های کشور اظهار کرد: آموزش عالی امروز در یکی از حساس‌ترین مقاطع تحول خود قرار گرفته است. در دهه‌های گذشته، دانشگاه‌ها عمدتاً بر توسعه فضاهای آموزشی، افزایش ظرفیت پذیرش، گسترش برنامه‌های علمی و توسعه ارتباطات بین‌المللی تمرکز داشتند، اما امروز در کنار همه این موضوعات، یک عامل جدید و بسیار اثرگذار وارد معادلات آموزش عالی شده و آن، فناوری‌های هوشمند و به‌ویژه هوش مصنوعی است.

وی افزود: امروز دیگر پرسش این نیست که آیا هوش مصنوعی وارد آموزش عالی خواهد شد یا خیر، بلکه پرسش اصلی این است که چگونه باید از این فناوری برای ارتقای کیفیت آموزش، بهبود فرآیندهای ارزیابی، توسعه خدمات دانشجویی و گسترش تعاملات بین‌المللی استفاده کنیم.

اکبری با بیان اینکه اهمیت این موضوع در حوزه بین‌الملل دوچندان است، خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها امروز با مخاطبانی از کشورهای مختلف، زبان‌های گوناگون و فرهنگ‌های متنوع مواجه هستند. ارائه خدمات مناسب به این مخاطبان، توسعه دوره‌های آموزشی بین‌المللی، جذب دانشجویان خارجی، مدیریت ارتباطات علمی و پاسخگویی به نیازهای متنوع آنان، بدون بهره‌گیری از زیرساخت‌های فناورانه، روزبه‌روز دشوارتر خواهد شد.

معاون امور بین‌الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: در این نشست درباره موضوعاتی همچون آموزش هوشمند، سنجش و ارزیابی هوشمند، جذب و هدایت دانشجویان بین‌المللی و همچنین زیرساخت‌های فناورانه مورد نیاز برای توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی گفت‌وگو شد.

وی این نشست را فرصتی برای تبادل تجربه، طرح ایده‌های جدید و شکل‌گیری همکاری‌های مؤثر میان دانشگاه‌ها، نهادهای اجرایی و مجموعه‌های فناور کشور دانست و گفت: در این برنامه، علاوه بر آشنایی با برخی از ظرفیت‌ها و تجربیات موجود، گام دیگری در مسیر توسعه زیرساخت‌های هوشمند آموزش عالی و تقویت تعاملات علمی و بین‌المللی کشور برداشته شد.

اکبری با اشاره به پیشنهاد رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی و دیپلماسی علمی وزارت علوم، دکتر احسان قبول اظهار کرد: پیشنهاد شده است دبیرخانه ملی هوشمندسازی زیرساخت‌های بین‌المللی آموزش عالی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایجاد شود تا از طریق آن، هم‌افزایی لازم برای توسعه هوشمندسازی بین‌المللی در زیرساخت‌های کشور شکل گیرد.

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