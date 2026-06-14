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تغییر زمان امتحانات دانشگاه‌ها در ایام تشییع رهبر شهید

تغییر زمان امتحانات دانشگاه‌ها در ایام تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1798654
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وزارت علوم از تغییر زمان برگزاری امتحانات پایان‌ترم دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور همزمان با ایام تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش ایلنا، وزارت علوم  در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمامی امتحانات در همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و در تمامی مقاطع تحصیلی که زمان برگزاری آن‌ها با مراسم وداع و تشییع پیکرِ رهبر شهید و مجاهد انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) تداخل داشته باشد، به زمان دیگری موکول خواهد شد.

برنامه زمان‌بندی جدید این آزمون‌ها متعاقباً از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعلام خواهد شد.

از دانشجویان درخواست می‌شود اخبار و اطلاعیه‌های دانشگاه محل تحصیل خود را از طریق مراجع مربوطه دنبال کنند.

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