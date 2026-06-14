کاهش رتبه علمی ایران پیش از دولت چهاردهم آغاز شده بود

به گزارش خبرنگار ایلنا، کاهش جایگاه علمی ایران در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای انتقاد در حوزه آموزش عالی تبدیل شده است؛ موضوعی که برخی نمایندگان مجلس آن را نشانه‌ای از ضعف مدیریت در وزارت علوم می‌دانند.

احسان عظیمی‌راد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه طبق برنامه هفتم پیشرفت کشور باید در مسیر ارتقای رتبه علمی حرکت کند، می‌گوید روند فعلی برخلاف این هدف بوده است. به گفته او، رتبه علمی ایران اکنون به ۱۷ رسیده که یکی از پایین‌ترین جایگاه‌های تجربه‌شده محسوب می‌شود؛ این در حالی است که در دولت سیزدهم رتبه کشور ۱۴ بود و در دوره مدیریت فعلی وزارت علوم، سه پله کاهش یافته است.

در همین راستا حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره کاهش رتبه علمی کشور گفت: کاهش رتبه علمی کشور قبل از دولت چهاردهم و از سال ۲۰۲۱ میلادی شروع شده است. از آنجا که این نظام‌های رتبه‌بندی خارجی هستند، مبنای زمانی آن‌ها نیز بر اساس سال میلادی است.

وزیر علوم ادامه داد: اما باید دید دلایل کاهش رتبه چیست. زمانی که ما سهم مشخصی برای پژوهش از تولید ناخالص ملی در نظر نمی‌گیریم، بودجه و اعتبارات کافی اختصاص نمی‌دهیم، آزمایشگاه‌ها و کتابخانه‌ها را تجهیز نمی‌کنیم، فرصت‌های مطالعاتی محدود است، همکاری‌های بین‌المللی ضعیف است و پروژه‌های مشترک بین‌المللی نداریم، طبیعی است که رتبه علمی کشور کاهش پیدا کند.

سیمایی صراف با اشاره به تجربه برخی کشورها گفت: برای مثال روسیه که در سال‌های اخیر درگیر جنگ بوده، حدود ۳۰ رتبه سقوط کرده است؛ در حالی که در کشور ما خوشبختانه چنین سقوط شدیدی رخ نداده است.

وی تاکید کرد: با این حال ارتقای رتبه علمی کشور دغدغه همه ماست و باید برای آن تلاش کنیم. اگر اعتبارات پژوهشی افزایش یابد، سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی بیشتر شود، دانشگاه‌ها تجهیز شوند، ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی تقویت شود، دانشجویان و استادان برای فرصت‌های مطالعاتی اعزام شوند و پروژه‌های بین‌المللی بیشتری تعریف کنیم، مجموعه این اقدامات می‌تواند به ارتقای رتبه علمی ایران منجر شود.

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